Gruchnęły niesamowite wieści nt. przyszłości Messiego. Jest komunikat Romano

Leo Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Aktualnie broni barw Interu Miami i występował w klubowych mistrzostwach świata. W 1/8 finału amerykańska drużyna podjęła PSG - triumfatorów Ligi Mistrzów. To spotkanie zakończyło się wynikiem 4:0 dla Francuzów po dwóch trafieniach Joao Nevesa, bramce Achrafa Hakimiego i samobójczym golu Tomasa Avilesa.

Niepewna przyszłość Leo Messiego

Jak donosi serwis sportbible.com - po odpadnięciu Interu z KMŚ pojawiły się głosy, że Leo Messi może chcieć opuścić drużynę. Według Estebana Edula z ESPN - "Messi myśli o przejściu do bardziej konkurencyjnej ligi na pół roku przed Mistrzostwami Świata w 2026 roku, na których Argentyna będzie bronić tytułu" - czytamy.

Obecny kontrakt Argentyńczyka wygasa 31 grudnia 2025 roku. Ponadto Esteban Edul poinformował, że rozmowy kontraktowe między piłkarzem i klubem zostały zawieszone.

Media: Podejmowane są niezbędne kroki

Teraz głos w tej sprawie zabrał Fabrizio Romano, który opublikował najnowsze informacje nt. przyszłości Leo Messiego. Dziennikarz powołał się na źródła w klubie Inter Miami. "Leo ma kontrakt do końca 2025 roku. Prawda jest taka, że obie strony są zainteresowane kontynuowaniem relacji. Podejmowane są niezbędne kroki z odpowiednim nastawieniem, aby to się udało" - usłyszał włoski dziennikarz.

Co ciekawe - sportbible.com podaje, że zagraniczni bukmacherzy przygotowali zakłady dotyczące przyszłości Leo Messiego. "Według Betfair, faworytem w pozyskaniu Messiego jest Barcelona (9/2), kolejne miejsca zajmują Newell's Old Boys (7/1), Bayern Monachium (15/2) i PSG (11/1)" - czytamy.

Po odpadnięciu z Klubowych Mistrzostw Świata Leo Messi powiedział: - W meczu z Palmeiras wygrywaliśmy 2:0 i zremisowaliśmy. Przez to musieliśmy się zmierzyć z PSG, co było bardzo skomplikowane. To mogło potoczyć się inaczej. To już koniec i teraz musimy pomyśleć, co dalej.