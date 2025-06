Bułka może zaliczyć sensacyjny transfer. "Kolosalna pensja"

W ostatnim czasie bardzo głośno jest o Marcinie Bułce, który tego lata opuści OGC Nice. Reprezentant Polski odrzucił niedawno ofertę nowego kontraktu, więc by klub na nim zarobił, postanowi sprzedać go w tym okienku transferowym. W kontekście 25-latka mówiło się o wielu klubach, nawet tych ze światowego topu, jednak wszystko wskazuje na to, że golkiper będzie bohaterem sensacji.

Nowe doniesienia ws. transferu Marcina Bułki

Do mediów przebijały się informacje, iż Sunderland złożył ofertę za Marcina Bułkę. Kiedy wydawało się, że to w beniaminku Premier League Polak będzie kontynuował swoją karierę, do gry weszli działacze saudyjskiego NEOM SC. "Decyzja w sprawie przyszłości leży po stronie golkipera" - relacjonował serwis meczyki.pl.

Teraz nt. transferu Polaka głos zabrali dziennikarze "L'Equipe". Francuzi potwierdzają, iż po bramkarza OGC Nice zgłosiło się kilka klubów Premier League. Mowa tu o wcześniej wspomnianym Sunderlandzie i Leeds. "Jednak chociaż oba kluby prowadzą rozmowy z bramkarzem, nie uczyniły go priorytetem na tę pozycję" - czytamy.

Bułka wybierze szokujący kierunek? Francuzi już wiedzą

Według francuskich dziennikarzy Marcin Bułka ma być jedną z twarzy projektu "Vision 2030" NEOM SC. Ten klub awansował dopiero do saudyjskiej ekstraklasy, a kilka lat temu występował w trzeciej lub czwartej lidze w Arabii Saudyjskiej.

"L'Equipe" donosi, że władze klubu postawiły sobie za cel piłkarzy Ligue 1. W ich szeregi wstąpią już na pewno Alexandre Lacazette i młody piłkarz Reims - Amadou Kone. "W ostatnich dniach kontaktowano się z Corentinem Tolisso i niemal sfinalizowano przybycie na ławkę Christophe'a Galtiera - wolnego od czasu odejścia z Al-Duhail" - czytamy.

Zdaniem dziennikarzy Saudyjczycy chcą zrobić wszystko, by uczynić Marcina Bułkę pierwszym bramkarzem, w czym mają pomóc ogromne pieniądze. "Chociaż pensja oferowana reprezentantowi Polski nie została ujawniona, środki oferowane przez klub są kolosalne" - podkreślono.

"L'Equipe" uważa, że ten projekt "prawdopodobnie przyciągnie" bramkarza OGC Nice. "Sunderland nie stracił jeszcze nadziei na sfinalizowanie umowy, ale wczoraj wydawało się to wątpliwe" - zakończono.