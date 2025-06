Porównała Pajor z Lewandowskim. O tych słowach będzie głośno

- Wszyscy wiedzą, jaką wartość ma Ewa Pajor i jak olbrzymim zagrożeniem jest pod bramką. Czasem w pojedynkę może rozstrzygnąć o losach spotkania - mówi Emilia Wnuk. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onetu obserwatorka UEFA porównała napastniczkę do Roberta Lewandowskiego. Również po to, by wskazać, czego muszą unikać polskie piłkarki.