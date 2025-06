Totalna miazga w KMŚ! Messi nie wiedział, co się dzieje

Za nami już faza grupowa Klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, a przed nami trwająca faza pucharowa. W sobotę w 1/8 finału Palmeiras po dogrywce pokonało Botafogo 1:0. Z kolei Chelsea, także po dogrywce, wygrała z Benficą 4:1. Trzeci mecz tej fazy rozgrywek rozpoczął się w niedzielę o godz. 18:00 polskiego czasu między świeżo upieczonymi triumfatorami Ligi Mistrzów PSG a Interem Miami, a więc ekipą, w której grają Leo Messi czy Luis Suarez.

PSG nie dało żadnych szans Interowi Miami w 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata

Co jasne - zdecydowanym faworytem tego spotkania było PSG. I to potwierdzili już w szóstej minucie spotkania. Rzut wolny, dośrodkowanie Vitinhi i gol głową strzelony przez Joao Nevesa. Od tego momentu paryżanie całkowicie zdominowali wydarzenia na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Kolejne bramki były kwestią czasu, chociaż trzeba było na nie czekać do końcówki pierwszej połowy.

W 39. minucie fatalny błąd przy wyprowadzeniu piłki przed własnym polem karnym popełnił Sergio Busquets. PSG przejęło piłkę, Fabian Ruiz dostał futbolówkę w polu karnym i wystawił ją na pustą bramkę Nevesowi, który skompletował dublet. W 44. minucie Desire Doue dośrodkował z prawego skrzydła, piłka odbiła się od tułowia Tomasa Avilesa, który tym samym zdobył bramkę samobójczą. Wynik na 4:0 w pierwszej połowie ustalił w doliczonym czasie gry Achraf Hakimi, dobijając swoje uderzenie, które najpierw wylądowało na poprzeczce.

PSG dominowało, Inter Miami nie istniał i nie oddał nawet jednego strzału w pierwszej części gry! Idealnym podsumowaniem tych wydarzeń było spojrzenie Leo Messiego po czwartym golu drużyny Luisa Enrique.

W drugiej połowie PSG już tak nie podkręcało tempa, co pozwoliło zespołowi z Miami na przeprowadzenie kilku akcji w ataku. Próbował Leo Messi, skiksował Luis Suarez, ale ostatecznie nie było to nic, co mogłoby jakkolwiek zagrozić bramce Gianluigiego Donnarummy. I tak obie ekipy dograły to spotkanie, a wynik nie uległ zmianie.

PSG - Inter Miami 4:0

Bramki: 6' 39' Neves, 44' Aviles (sam.), 45+3' Hakimi

W ćwierćfinale Klubowych Mistrzostw Świata PSG zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Flamengo - Bayern Monachium. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielny wieczór o godz. 22:00 polskiego czasu.