Polski klub wycofał się z rozgrywek. To koniec, 40 punktów w 34 meczach

ŁKS Łagów nie zagra w przyszły sezonie w IV lidze. Co prawda zespół z niewielkiego miasteczka w województwie świętokrzyskim zakończył minione zmagania na 13. miejscu w tabeli (zdobył 40 punktów w 34 rozegranych meczach) i zapewnił sobie utrzymanie, ale teraz wycofał się z rozgrywek.

ŁKS Łagów nie zagra w IV lidze. Władze klubu podały powód. Oto oficjalny komunikat

W czwartek pojawił się w tej sprawie oficjalny komunikat, który udostępniono na Facebooku. - W związku z sytuacją finansową klubu i brakiem środków na utrzymanie pierwszej drużyny w sezonie 2025/2026 jako zarząd klubu podjęliśmy decyzję o rezygnacji z udziału w rozgrywkach RSActive IV Ligi Św. seniorów. Powodem naszej decyzji jest zmniejszenie rocznej dotacji od Urzędu Gminy Łagów o 40 proc. oraz brak przedłużenia umowy sponsorskiej z firmą Industria S.A. Jako zarząd podjęliśmy szereg działań mających na celu znalezienie nowych sponsorów dla klubu, jednak z przyczyn niezależnych otrzymaliśmy negatywną decyzję odnośnie współpracy - czytamy w zamieszczonym dokumencie, który podpisał prezes ŁKS-u Marek Brudek oraz wiceprezes Paweł Pustuła.

To nie pierwsza sytuacja w ostatnich latach, gdy drużyna z Łagowa podejmuje tak drastyczny krok. W sezonie 2022/23 ŁKS rywalizował w III lidze m.in. razem z Wieczystą Kraków, z którą przegrał 1:2. Wówczas również dotknęły go problemy finansowe w związku z wycofaniem się głównego sponsora. Klub nie dokończył nawet sezonu i przestał grać od marca. Następnie trafił do klasy okręgowej, z której dostał się do IV ligi. Jak się okazało, spędził w niej tylko rok.

Los ŁKS-u Łagów wydaję się zatem przesądzony. Informację o wycofaniu się z rozgrywek potwierdził już zresztą Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. - W związku z dużą ilością zapytań Wydział Gier ŚZPN informuje, że klub ŁKS Łagów złożył oficjalne pismo, potwierdzające rezygnację z udziału w rozgrywkach IV Ligi Świętokrzyskiej seniorów. W związku z powyższym informujemy, że wolne miejsce w rozgrywkach IV Ligi Świętokrzyskiej seniorów zajmie klub ZKS Granat Skarżysko-Kamienna - zakomunikowano.