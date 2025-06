Kibice reagują na słowa Ronaldo. "Sprzedał się"

Mijają lata, a Cristiano Ronaldo dalej gra na wysokim poziomie w piłkę nożną. W czerwcu Portugalczyk po raz drugi w karierze sięgnął ze swoją reprezentacją po triumf w Lidze Narodów. Jego dalsze cele na pewno obejmują występ na przyszłorocznym mundialu oraz dobicie do magicznej liczby 1000 bramek w karierze. Teraz natomiast już wiemy, że "CR7" do 2027 roku dalej będzie grał w Al-Nassr, po tym jak oficjalnie przedłużył kontrakt z klubem Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo zszokował Portugalczyków? Co za słowa

Choć w barwach Al-Nassr Cristiano utrzymuje niebywałą skuteczność strzelecką, to jeszcze nie udało mu się zatriumfować ani w krajowych rozgrywkach, ani w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Brak drużynowych sukcesów jednak widocznie nie martwi Portugalczyka, który w dość zaskakujący sposób wypowiedział się dla klubowej telewizji. - Tak jak mówiłem wielokrotnie: należę do Arabii Saudyjskiej. Jestem Portugalczykiem, ale należę do Arabii Saudyjskiej - stwierdził 40-latek.

Możemy założyć, że w ten sposób Ronaldo chciał wyrazić przywiązanie oraz wdzięczność w stosunku do największego kraju na Bliskim Wschodzie. Jego słowa jednak bardzo nie spodobały się kibicom, którzy skrytykowali go na platformie "X". Wielu z nich zwyczajnie wyśmiało Cristiano pisząc na przykład "czekamy na dzień, kiedy będziemy cię nazywać Muhammad Ronaldo". Albo: "co za nonsens on wygaduje, sprzedał się Arabom". Czy też: "ten skur***yn sprzedał swoją duszę".

Niektórzy fani wyrażali się w sposób bardziej konstruktywny. "Zastanawiam się, co uważa o tym, że Arabia Saudyjska zakazała praktykowania katolicyzmu, biorąc pod uwagę, że zarówno Cristiano, jak i Georgina [jego partnerka - przyp.red] są katolikami" - czytamy.

Na "X" pojawił się jednak też pozytywny odzew co do wypowiedzi Portugalczyka: "Legenda adaptuje się w swoim nowym domu. Szacunek za to, jak docenia arabską kulturę" - napisał jeden z kibiców.

Al-Nassr jest piątym klubem w profesjonalnej karierze Cristiano Ronaldo. Wcześniej Portugalczyk bronił barw Sportingu, Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu.