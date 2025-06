Gwiazdor Barcelony nie gryzł się w język. Tak podsumował KMŚ

W tym roku FIFA zdecydowała się na prawdziwą rewolucję i zorganizowała Klubowe Mistrzostwa Świata dla 32 drużyn z każdej części globu. Zostały one podzielone na osiem czterozespołowych grup, z których awansować mogły tylko dwie ekipy. W związku z tym byliśmy świadkami takich starć jak Seattle Sounders - PSG, czy Inter Miami - Porto.

Raphinha uderza w FIFA. "Wykonujemy rozkazy"

Jednak dodatkowe mecze to kolejne obciążenie dla piłkarzy, które może mieć swoje konsekwencje w nadchodzących sezonach. Głośno na ten temat wypowiedział się Raphinha. Zawodnik FC Barcelony nie bierze udziału w tym turnieju, tak jak pozostali zawodnicy tego klubu. Jednak Brazylijczyk zdecydował się na mocny komentarz nt. tego, co się teraz dzieje w futbolu. "Klubowe Mistrzostwa Świata? Szkoda rezygnować z urlopu, żeby grać w coś, w co jest się zmuszonym. W żadnym momencie zawodnicy nie zostali zapytani o daty, czy chcieliby grać" - wyznał, cytowany przez profil Madrid Universal w serwisie X.

"Musisz iść i tyle, bo wykonujemy rozkazy, musimy tam grać" – dodał skrzydłowy, cytowany przez beinsports.com.

Apel Raphinhi: Potrzebujemy przerwy

Nie tylko Raphinha tak uważa. Podobne zdanie ma wielu piłkarzy, którzy są zaniepokojeni nowym kalendarzem rozgrywek FIFA. "Piłka nożna to praca jak każda inna i potrzebujemy przerw, żeby się zregenerować. Nie da się utrzymać takiego poziomu intensywności bez odpoczynku" - kontynuował.

"Rezygnacja z urlopu z obowiązku jest bardzo skomplikowana, bo to nasze prawo. Każdy zasługuje na co najmniej miesiąc wolnego, może trzy tygodnie. A wielu z tych, którzy grają na Mistrzostwach Świata, nie dostanie nawet miesiąca" - zakończył.

Klubowe Mistrzostwa Świata potrwają do 13 lipca. Dla przykładu nowy sezon LaLiga ruszy w sierpniu 2025 roku.