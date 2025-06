Oto największa gwiazda Euro U21. Tyle za niego żądają. Absolutny rekord

W sobotni wieczór poznamy złotego medalistę mistrzostw Europy do lat 21. W finale, który odbędzie się w Bratysławie, zagrają reprezentacje Anglii i Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że walka o tytuł króla strzelców Euro U-21 rozstrzygnie się między Nickiem Woltemade z Vfb Stuttgart a Harveyem Elliottem z Liverpoolu. Reprezentant Niemiec ma sześć goli, a Anglik - cztery. Dzięki świetnym występom na turnieju Woltemade może wkrótce zaliczyć hitowy transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Tyle trzeba zapłacić za gwiazdę Euro U-21. Rekordowa kwota

Niemiecki dziennik "Kicker" informuje o wycenie, jaką Stuttgart przygotował za Woltemade. Klub z regionu Badenia-Wirtembergia chce uzyskać za swojego napastnika 100 mln euro. Woltemade najbliżej jest do Bayernu Monachium, a mistrz Niemiec miał już rozpocząć rozmowy ze Stuttgartem. Bayern proponował do tej pory 50 mln euro.

"Każdy, kto myślał, że Bayern będzie w stanie tak łatwo wyciągnąć Woltemade ze Stuttgartu, jest w błędzie. Stuttgart chciałby go zatrzymać, a to prawdopodobnie sprawi, że negocjacje będą bardzo trudne i długie" - czytamy w artykule "Kickera". Woltemade ma ważny kontrakt ze Stuttgartem do czerwca 2028 r. i nie ma w nim wpisanej klauzuli wykupu.

Woltemade zakończył poprzedni sezon, strzelając 17 goli i notując trzy asysty w 33 meczach, z czego 12 trafień było na poziomie Bundesligi. Woltemade mógłby grać w Bayernie jako środkowy napastnik lub ofensywny pomocnik.

Aktualnym rekordem sprzedażowym Stuttgartu jest Benjamin Pavard, który trafiał do Bayernu Monachium latem 2019 r. za 35 mln euro. Z kolei Bayern najwięcej wydał latem 2023 r. na Harry'ego Kane'a z Tottenhamu (95 mln euro).

Zobacz też: Wielki hit transferowy Barcelony wisi na włosku. Laporta wypalił bez ogródek

Co za słowa legendy o gwieździe Euro. "To piłkarz na Bayern Monachium"

O możliwym transferze Woltemade do Bayernu wypowiadał się m.in. legendarny Lothar Matthaus. - Mówiłem o tym od dłuższego czasu: Woltemade to piłkarz na Bayern. Myślę, że dobrze klub robi, starając się o transfer. Sądzę, że 60 mln euro to może być za mała kwota, ale jeśli pojawi się 80-100 mln euro, to nie będę zaskoczony - mówił były reprezentant Niemiec i piłkarz Bayernu w rozmowie z dziennikiem "Bild".

Woltemade jest wychowankiem Werderu Brema i grał w barwach tego klubu w latach 2010-2024. Napastnik trafił do Stuttgartu latem 2024 r. bez kwoty odstępnego, już po wygaśnięciu kontraktu. Woltemade ma już za sobą dwa występy w seniorskiej reprezentacji Niemiec.