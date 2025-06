Dramat najlepszej piłkarki świata tuż przed Euro. Trafiła do szpitala

Reprezentacja Polski kobiet zadebiutuje na tegorocznych mistrzostwach Europy, które zostaną rozegrane w dniach 2-27 lipca. Biało-Czerwone zmierzą się z Niemkami, Szwedkami i Dunkami. Naszą największą gwiazdą jest oczywiście Ewa Pajor, na której gole liczymy podczas tego turnieju.

Złe wieści nt. gwiazdy tuż przed mistrzostwami Europy

Hiszpańskie media obawiają się o zdrowie jednej z ważnych zawodniczek. Lokalni dziennikarze, powołali się na słowa selekcjonerki tej reprezentacji - Montse Tome, która na tydzień przed rozpoczęciem mistrzostw Europy ogłosiła, że gwiazda - Aitana Bonmati, piłkarka FC Barcelony trafiła do szpitala.

"Zabrali ją na badania. Podczas ostatniego testu miała wirusowe zapalenie opon mózgowych. To przerażające słowo, ale w zasadzie jest pod kontrolą" - wyznała.

Selekcjonerka poinformowała, że otrzymała pozwolenie na przekazanie tej informacji od samej zawodniczki i podkreśliła jej wartość, więc będą czekać z decyzjami personalnymi do samego końca.

"Aitana jest bardzo ważną zawodniczką i będziemy na nią czekać do końca. Jedyne informacje, jakie posiadam, to to, że nie znamy ram czasowych. Jeśli coś powiem, to się pomylę, bo nie jestem lekarzem" – podsumowała.

Koleżanka Ewy Pajor zamieściła zdjęcie ze szpitala

Hiszpanie donoszą, że piłkarka od kilku dni cierpiała na gorączkę, ale nie została wykluczona z meczu z Japończykami. "Jednak zmartwienie pojawiło się, gdy nie znalazła się w składzie i opublikowała zdjęcie na swoim prywatnym koncie na Instagramie ze szpitala" - czytamy.

Aitana Bonmati zamieściła na Instastories zdjęcie w szpitalnym łóżku. W tle widać mały telewizor, na którym został puszczony mecz piłki nożnej. Na fotografii nie ma żadnego podpisu, ani komentarza ze strony zawodniczki. Jedynie zamieściła emoji napiętego bicepsa.