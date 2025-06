To był nokaut! Aż cztery gole w finale Euro w Rzeszowie. Oto mistrzynie

Mistrzostwa Europy kobiet do lat 19 zakończone. Turniej rozgrywany na polskich boiskach nie do końca udał się naszym piłkarkom. Drużyna Marcina Kasprowicza co prawda otarła się o półfinał, ale ostatecznie odpadła już po fazie grupowej. Choć miała tyle samo punktów w tabeli co drugie Włoszki, zajęła trzecie miejsce w tabeli, a awans przysługiwał tylko dwóm najlepszym zespołom w grupie. Do finału weszły za to inne nasze grupowe rywalki - Francuzki, które o złoto zmierzyły się z Hiszpanią.

Cudowny gol w finale mistrzostw Europy. Hiszpanka odpaliła bombę

Oba zespoły w półfinałach musiały rozegrać aż po 120 minut. Francja dopiero po dogrywce pokonała 4:3 Portugalię, a Hiszpania 2:0 Włochy. Wielki finał na stadionie Stali Rzeszów od początku lepiej układał się dla drugiej z tych ekip. Hiszpanki dużo dłużej utrzymywały się przy piłce i częściej dochodziły do strzałów. Mimo to swoją przewagę po raz pierwszy potwierdziły dzięki przebłyskowi geniuszu jednej zawodniczki - Cristyny Libran.

Piłkarka Madrid CFF w 23. minucie przeprowadziła kapitalną, indywidualną akcję, która zapamięta na długo. Sama odzyskała piłkę w środku polu, popędziła z nią do przodu i niespodziewanie oddała spektakularny strzał z ponad dwudziestu metrów. Decyzja kompletnie zaskoczyła bramkarkę, a piłka wpadła do siatki.

Na tym jednak Hiszpanki nie poprzestały. 12 minut później wyprowadziły kolejny cios. Piłkę odzyskała Clara Serrajordi i zagrała w pole karne do Danieli Agote. Napastniczka nie zmarnowała okazji i uderzyła między nogami francuskiej bramkarki Alyssi Fernandes. W ten sposób podwyższyła na 2:0.

Historyczne zwycięstwo Hiszpanii. Pobiły rekord mistrzostw Europy

Dominacja Hiszpanek była niepodważalna. W samej pierwszej połowie oddały aż 12 strzałów, przy zaledwie dwóch ze strony Francji. Po zmianie stron piłkarki z Półwyspu Iberyjskiego nieco spuściły z tonu, a mimo to znów były w stanie trafić do bramki. W 69. minucie dalekie dośrodkowanie w pole karne posłała Aira Agirrezabela idealnie do Clary Serrajordi. Piłka po strzale głową zawodniczki FC Barcelony odbiła się jeszcze od Kenzy Dufour i wpadła do siatki.

Francuzki znalazły się wtedy w fatalnej sytuacji. Na pierwszą poważną odpowiedź z ich strony trzeba było czekać do 81. minuty. Wówczas w sytuacji sam na sam z bramkarką znalazła się Liana Joseph. Huknęła jednak na siłę, prosto w Laię Lopez i nie zdobyła bramki kontaktowej. Hiszpanki zareagowały na to w najlepszy możliwy sposób i po sześciu minutach trafiły raz jeszcze. I to w jakim stylu! Przepięknie zza pola karnego, idealnie w dolny róg przymierzyła Noemi Bejarano i ustaliła wynik na 4:0.

Dla Hiszpanii zwycięstwo w mistrzostwach Europy U-19 kobiet to już prawie norma. Ekipa z tego kraju triumfuje w nich czwarty rok z rzędu i po raz siódmy w historii. Pod tym względem pobiła absolutny rekord. Wyprzedziła reprezentację Niemiec, która w tej imprezie wygrywała sześć razy.