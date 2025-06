Wielkie zmiany w TVP! Odchodzi znany komentator

W Telewizji Polskiej dojdzie do dużej zmiany. Jeden z najbardziej znanych komentatorskich duetów zostanie rozbity. O wszystkim w mediach społecznościowych poinformował Jacek Laskowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o reprezentacji U-21: Oni pokazali zupełnie inną dyscyplinę sportu!

Znany komentator odchodzi z TVP. "To się zaczęło kilkanaście lat temu"

- Było krótkie pożegnanie, teraz będzie dłuższe. To się zaczęło kilkanaście lat temu, sami nie mogliśmy dojść do tego kiedy dokładnie. Ciężko też byłoby policzyć ile meczów skomentowaliśmy razem, po prostu dużo. Ale nie tylko za mecze chciałbym Ci Marcin podziękować, dzięki także za wszystkie wspólne podróże, przygody, długie rozmowy, dyskusje, w których często mieliśmy całkowicie odmienne zdania, za te wszystkie biesiady w różnych zakątkach świata i za wszystko co nam się przez te kilkanaście lat przydarzyło. Tak coś mi się wydaje, że jeszcze kiedyś gdzieś razem popracujemy, czas pokaże. Dziękuję i powodzenia!! - napisał na swoim profilu na portalu Instagram znany komentator.

Kierował te słowa do Marcina Żewłakowa, który po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2013 roku zaczął spełniać się w roli eksperta. Pracował dla TVP Sport, pojawiając się w studiach i często komentując mecze. Przy zdecydowanie największej liczbie spotkań pracował z Jackiem Laskowskim. Tworzył z nim zgrany duet podczas wielkich turniejów, ekstraklasy, Ligi Mistrzów i meczów reprezentacji Polski.

Żewłakow, który jako piłkarz rozegrał 27 meczów w drużynie narodowej i strzelił pięć goli - jednego na MŚ 2002 - wcale nie musi żegnać się z pracą w roli eksperta telewizyjnego. Tak przynajmniej wynika z informacji WP Sportowe Fakty. Portal twierdzi, że nowym pracodawcą Żewłakowa będzie Canal+Sport.