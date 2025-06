Kylian Mbappe nie odpuszcza PSG. Francuz idzie na wojnę

Kylian Mbappe po zakończeniu sezonu 2023/24 zdecydował się odejść z PSG i podpisać kontrakt z Realem Madryt. Stało się wówczas to, o czym mówiło się przez wiele lat. Mimo że opuścił paryską drużynę, nadal nie dostał zaległych pieniędzy. Mowa aż o 55 mln euro. Jakiś czas temu napastnik zatrudnił nawet prawników specjalizujących się w sprawach karnych, pracowniczych i sądowych, natomiast spór nie został zakończony. Tym razem chodzi jednak o coś zupełnie innego.

Kylian Mbappe idzie na wojnę z PSG. Kolejny pozew

Dziennik "L'Equipe" poinformował, że we wtorek "wszczęto dochodzenie sądowe w sprawie nękania moralnego po skardze złożonej 16 maja przez Kyliana Mbappe przeciwko PSG", co potwierdziła wcześniej francuska prokuratura. Sam zainteresowany zgłosił się do sądu, który wyznaczył dwóch sędziów śledczych. Chodziło o to, że w 2023 roku nie chciał on przedłużyć umowy i dlatego nie mógł trenować z drużyną.

Dziennik skontaktował się nawet z paryskim zespołem, natomiast ten odmówił komentarza. Napisano też, że to nie pierwszy raz, kiedy klub decyduje się na odsunięcie zawodników, w związku z czym kilka spraw już trwa. Przywołano choćby przykład 35-letniej pomocniczki Kheiry Hamraoui, która w latach 2012-16 i 2021-23 grała dla PSG. Podczas drugiego pobytu doznała kontuzji, natomiast po dojściu do pełni zdrowia odsunięto ją od gry, by "zachęcić do odejścia".

Mbappe mógł zostać legendą PSG. A teraz go tam nienawidzą

Trzeba przyznać, że jest to smutna historia. Mbappe mógł zostać legendą klubu, natomiast aktualnie nie można powiedzieć, że jest w Paryżu mile widziany. Dla PSG rozegrał łącznie 308 meczów, w których strzelił aż 256 goli i zanotował 110 asyst. Jeśli chodzi o trofea drużynowe, to sześć razy świętował triumf mistrza Francji, czterokrotnie krajowy puchar, dwa razy Puchar Ligi Francuskiej oraz trzykrotnie Superpuchar Francji.

Obecnie 26-latek jest jednak piłkarzem Realu Madryt. I choć drużynowo udało mu się sięgnąć jedynie po Superpuchar UEFA, to indywidualnie został choćby królem strzelców La Liga. Xabi Alonso od dawna powtarzał, że to właśnie Francuz będzie gwiazdą jego projektu. Choroba przeszkodziła mu ostatnio, by pomóc drużynie w fazie grupowej Klubowych Mistrzostw Świata, natomiast wydaje się, że we wtorkowym meczu 1/8 finału z Juventusem będzie już gotowy do rywalizacji.