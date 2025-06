Tyle Cristiano Ronaldo zarabia w jeden dzień. Trzymajcie się krzeseł!

Cristiano Ronaldo przeżywa ostatnio dobry czas. Na początku czerwca pomógł reprezentacji Portugalii po raz drugi w historii wygrać Ligę Narodów, a teraz przedłużył kontrakt z klubem, w którym gra od 2022 roku. Portugalczyk będzie mógł więc w spokoju przygotowywać się do przyszłorocznego mundialu, a przy tym postarać się o wyjątkowe osiągnięcie - czyli zdobyć 1000. bramkę w karierze.

Cristiano Ronaldo zostaje w Al-Nassr. Ile będzie zarabiał?

Na pobycie w Al-Nassr Ronaldo będzie zyskiwał nie tylko sportowo, ale również finansowo. Hiszpańska Marca dotarła do struktury nowej umowy Portugalczyka w Arabii Saudyjskiej. 40-latek ma zarabiać 15 milionów euro miesięcznie, co daje ok. 3.8 miliona euro tygodniowo oraz 550 tysięcy euro dziennie! A z naszej perspektywy: każdego dnia na konto Portugalczyka będzie przybywać ponad milion złotych.

To, że Cristiano w Al-Nassr dostaje krocie, nie było żadną tajemnicą, ale powyższe kwoty i tak muszą robić wrażenie. Portugalczyk był najlepiej zarabiającym sportowcem globu wg. Forbesa już w 2025, 2024 oraz 2023 roku i wygląda na to, że prędko nie zostanie zdetronizowany. Szczególnie że jego przewaga finansowa nad innymi przedstawicielami świata sportu jest gigantyczna.

W tegorocznym zestawieniu amerykańskiego pisma biznesowego Ronaldo pobił drugiego na liście Stephena Curry'ego o ponad 100 milionów euro (275 do 156 mln)! A wygląda na to, że od przyszłego sezonu Al-Nassr również nie będzie na nim oszczędzać (a dodatkowo ma zaoferować mu mniejszościowy pakiet udziałów w klubie). Legenda futbolu jest na dobrej drodze do zostania multimiliarderem.