Można na różne sposoby kwestionować poziom Saudi Professional League, ale 40-letniemu goleadorowi nie sposób odmówić tego, że wciąż jest chodzącą maszyną do zdobywania bramek. W Al-Nassr zdobył ich aż 93 w 105 spotkaniach, a do tego zaliczył 19 asyst. To kosmiczne liczby, o których większość piłkarzy może tylko pomarzyć. Rzecz w tym, że nie przełożyły się na żaden znaczący sukces drużynowy. A przecież głównie z tego względu klub ściągał do siebie najbardziej rozpoznawalnego gracza w historii futbolu.

Miał odejść, a jednak pozostał. Wpis wyjaśnia wszystko

Właśnie ze względu na brak zespołowych sukcesów mówiło się o tym, że Ronaldo po dwóch latach gry opuści Al-Nassr. Sam zainteresowany także napędził te spekulacje, gdyż po ostatnim meczu klubowym sezonu 2024/2025 dodał w mediach społecznościowych post z wiadomością: "Rozdział jest zamknięty. Opowieść? Nadal się pisze. Jestem wdzięczny wszystkim". Taki tekst można było traktować jak pożegnanie. Zwłaszcza, że w czerwcu 2025 roku Ronaldo kończyła się umowa. Okazało się jednak, że arabscy szejkowie zdołali przekonać go do pozostania w klubie.

"Zaczyna się nowy rozdział. Ta sama pasja, to samo marzenie. Twórzmy historię razem" - napisał Portugalczyk w swoich mediach społecznościowych, dodając fotografię z koszulką, na której widnieje numer 2027. Jak nietrudno się domyślić, oznacza to, że Ronaldo przedłużył kontrakt z Al-Nassr o kolejne dwa lata.

Z kolei klub potwierdził przedłużenie kontraktu z Portugalczykiem krótkim materiałem wideo z udziałem Ronaldo, który pod sam koniec nagrania mówi "Al-Nassr forever".

Wprawdzie "CR7" w tym sezonie nie mógł poszczycić się żadnym sukcesem w klubowej piłce, ale nie znaczy to, że nie włożył niczego do swojej przepastnej gabloty trofeów. Na początku czerwca tego roku wraz z Portugalią wygrał rozgrywki Ligi Narodów. Pomimo dolegającego urazu, Ronaldo spędził wtedy na boisku 88 minut i zdobył bramkę na 2:2. Następnie jego koledzy okazali się lepsi w rzutach karnych.