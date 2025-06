Co za wieści ws. kandydata na selekcjonera Polaków. Wielki moment

Odkąd po Euro 2024 rozstał się z reprezentacją Anglii, Gareth Southgate pozostaje bez pracy, ale w ostatnich tygodniach w Polsce było o nim bardzo głośno. Wszystko dlatego, że miał on osobiście wyrazić chęć pracy z poszukującą selekcjonera polską kadrą. Prezes PZPN Cezary Kulesza szybko odrzucił jednak ten pomysł i stwierdził, że zatrudnienie obcokrajowca nie dawałoby wcale gwarancji dobrych wyników.

Gareth Southgate doceniony. Uhonorował go sam książę William

Niemniej w ostatnich dniach Southgate'owi nie brakowało dobrych wieści i to z powodów pozasportowych. Byłego selekcjonera Anglików spotkał wielki zaszczyt. Mianowicie otrzymał on tytuł szlachecki za zasługi dla angielskiej piłki. Przypomnijmy, że 54-latek dwukrotnie dochodził ze swoim zespołem do finału mistrzostw Europy, choć zarówno w 2021 roku (po karnych z Włochami), jak i w 2024 roku (1:2 z Hiszpanią) zdobyć tytułu się nie udało. Mimo to brytyjska korona postanowiła nagrodzić go za łącznie 13 lat pracy w angielskiej federacji (wcześniej był też koordynatorem, a potem trenerem kadry do lat 21).

Oficjalna ceremonia odbyła się w środę 25 czerwca. Sir Gareth Southgate, bo tak od teraz się nazywa, został mianowany na rycerza przez samego księcia Walii i pierwszego w kolejce do królewskiego tronu księcia Williama. Doszło do tego w zamku Windsor. - To niesamowity przywilej. Przeżyłem to o wiele bardziej, niż mi się wydawało. Ale dla całej mojej rodziny to wielki moment. Książę to wielki fan piłki nożnej i razem mogliśmy przeżywać wszelkie wzloty oraz upadki. Często zresztą przychodził do szatni i dawał wspaniałe przemówienia. Dobrze było znów go osobiście zobaczyć - powiedział po wszystkim Southgate w rozmowie z telewizją Sky Sports.

Southgate w gronie największych legend. Jest ich tylko siedmiu

