Zabójcze sześć minut! Znamy finalistów mistrzostw Europy

Rozgrywane na Słowacji Euro U-21 było fatalne w wykonaniu naszej reprezentacji, która została najgorszą drużyną turnieju. Tym niemniej turniej ciągle jeszcze trwa i w środę rozegrane zostały dwa półfinałowe mecze, w których Anglia spotkała się z Holandią, a Niemcy z Francją. Polacy dobrze poznali "Trójkolorowych", z którymi przegrali w fazie grupowej 1:4.

Anglia i Niemcy w finale Euro U-21

W rywalizacji Anglików z Holendrami na konkretne emocje trzeba było czekać do drugiej połowie, a konkretniej ostatnich 30 minut tego spotkania. Anglicy w 63. minucie wyszli na prowadzenie po trafieniu Harveya Elliotta. Holendrzy wyrównali dziewięć minut później za sprawą Noaha Ohio, który wykorzystał zbyt dalekie wyjście bramkarza Anglików. "Synowie Albionu" jednak przeważali i dopięli swego w 86. minucie za sprawą Elliotta, który skompletował dublet i dał swojej drużynie awans do finału Euro U-21 po pięknej, indywidualnej akcji.

Anglia - Holandia 2:1

Bramki: 63' 86' Elliott - 72' Ohio

Skoro w pierwszym półfinale trzeba było chwilę poczekać na bramki, to w drugim strzelanie zaczęło się bardzo szybko. Już w ósmej minucie reprezentacja Niemiec przejęła piłkę na połowie rywali i odbite od poprzeczki uderzenie do pustej bramki wpakował Nelson Weiper. Sześć minut później było już 2:0 po trafieniu Nicka Woltemade! Po pierwszym kwadransie Niemcy mieli ustawione spotkanie, ale musieli uważać na Francuzów, którzy do końca pierwszej połowy oddali w sumie aż 13 strzałów. Żaden jednak nie zamienił się na gola.

W drugiej części spotkania Francuzi naciskali, a Niemcy nastawili się na kontry. Obie drużyny miały świetne okazje, ale brakowało najważniejszego - wykończenia bądź odrobiny szczęścia, które Niemcy mieli w pierwszej połowie przy swoich golach. Z czasem Francuzom już brakowało wiary w odwrócenie wyniku, a Niemcy marnowali kolejne świetne kontrataki. Ale do czasu! W doliczonym czasie wreszcie jedna kontra się udała i Brajan Gruda ustalił wynik spotkania na 3:0, pakując piłkę do siatki z pięciu metrów! Tym samym Niemcy awansowali do wielkiego finału.

Niemcy - Francja 3:0

Bramki: 8' Weiper, 14' Woltemade, 90+3' Gruda

Finał Euro U-21 między Anglią a Niemcami zostanie rozegrany w sobotę 28 czerwca o godz. 21:00 na stadionie w Bratysławie.