To tam Ronaldo będzie grał w nowym sezonie! "Ostatnie szczegóły"

Co dalej z karierą Cristiano Ronaldo? To pytanie zadaje sobie wielu kibiców. Choć Portugalczyk dał słowo, że zostanie w Al-Nassr, to żadnych oficjalnych komunikatów w sprawie kontraktu ani on, ani klub nie wydali. W środowe popołudnie zrobił to Fabrizio Romano. Ujawnił, na jakim etapie są prace nad przedłużeniem umowy.