To zaboli Messiego. Ależ cios od legendy. "Nikogo nie szanował"

Messi do klubu z Paryża trafił po tym, jak zadłużona po uszy FC Barcelona była zmuszona go sprzedać. W PSG rozegrał w ciągu dwóch lat 75 spotkań. Strzelił w nich 32 bramki i zaliczył 35 asyst. Pod względem suchych liczb trudno więc Argentyńczykowi coś zarzucić. Jednocześnie drużyna z najlepszym piłkarzem w historii wygrała tylko dwa krajowe mistrzostwa oraz Supepruchar. Pod względem sukcesów, a zwłaszcza obsesyjnego polowania Paryżan na Ligę Mistrzów, pobyt Messiego w klubie był ogromnym rozczarowaniem. Zwłaszcza, że zaangażowanie piłkarza oraz jego podejście do organizacji także nie wystawiało mu najlepszego świadectwa.

Jerome Rothen bezlitosny dla Messiego. "Dlaczego mówisz, że zostałeś wyrzucony i że klub cię nie szanował?"

W czerwcu 2025 roku obie strony mogą być zadowolone z miejsca, w którym się znajdują. 38-latek nieuchronnie zbliża się do końca kariery, a w Interze Miami traktowany jest niemal jak Bóg. Z kolei PSG zdobyło upragnioną Ligę Mistrzów. Co znamienne, największą siłą zespołu dowodzonego przez Luisa Enrique był kolektyw i to, że nawet wielkie gwiazdy musiały pracować w obronie. Z Messim taka sytuacja była nie do pomyślenia, stąd przed meczem ekipy Argentyńczyka rozdrapały się jeszcze świeże rany paryżan względem jego postaci.

Sporą część z nich na łamach RMC Sport wypowiedział Jerome Rothen, który w barwach PSG grał w latach 2004-2010 i zdobył z tym klubem Puchar Francji: - Rewanż? Nie wiem, jak nazwać ten mecz. Ale to taka piękna historia! Nie sądziliśmy, że tak się skończy. Nawet Messi myślał, że skończy daleko poza PSG. A tu pech, pierwsza edycja Klubowych Mistrzostw Świata i PSG, mistrzowie Europy, stają naprzeciwko was. To najlepszy sposób, by pokazać Messiemu, że klub rozwinął się od momentu jego odejścia.

Wraz z kolejnymi minutami Rothen tylko się rozkręcał: - Niech kibice przyjdą z gwizdkami zakupionymi podczas igrzysk. Mieli wygwizdać Leo Messiego z Argentyną, ale się zmoczył i nie przyjechał. Przynajmniej będzie okazja w Stanach Zjednoczonych.

Messi wygrał mistrzostwo świata przez pobyt w PSG? "Wiemy, dlaczego przyjechałeś"

Rothen zasugerował też, że poznał prawdziwy cel pobytu Messiego w PSG. Argentyńczyk trafił do klubu z topu, w którym jednak nie musiał aż tak angażować się w każdy mecz. To pozwoliło mu zachować niezbędną świeżość na imprezę docelową: mistrzostwa świata w Katarze, które wygrał w 2022 roku.

Rothen: - Przez dwa lata wyśmiewałeś wszystkich w Paris Saint-Germain, podczas gdy to PSG cię uratowało. Przede wszystkim twoją pensję, ponieważ Barcelona cię wyrzuciła, gdy nie było już na ciebie stać. Żaden klub w Europie nie pozwoliłby ci zarabiać tyle i pozostać na najwyższym poziomie, aby wygrać mistrzostwo świata. Doskonale rozumieliśmy, że dlatego przyjechałeś do Paryża.

- Ale dlaczego [teraz] narzekasz? Dlaczego mówisz, że zostałeś wyrzucony i że klub cię nie szanował? Ale czy ty szanowałeś ludzi tutaj? On nie szanował nikogo, a tym bardziej Francuzów. Był tak odważny, że musiał pojechać aż do Stanów Zjednoczonych, aby nadawać na Paris Saint-Germain i Francję. Opowiada historię, że jego rodzina była nieszczęśliwa. Wiesz, gdzie mieszkali? Znasz Paryż i okolice, mieszkali w Neuilly [jedna z najlepszych dzielnic Paryża - dop. red.], w domu o powierzchni 500 m2, chronieni przed wszystkimi i z prywatną szkołą dla jego dzieci. I myślisz, że tam był smutny Nie, nie każ nam w to wierzyć!

Były gracz PSG przyznał, że Messi to najlepszy piłkarz w historii. A przynajmniej tak jest z piłką przy nodze. Bez niej w PSG Argentyńczyk tylko przechadzał się po boisku. Skrytykował też Gianluigiego Donnarummę i Achrafa Hakimiego za to, że ci byli wniebowzięci ponowną możliwością spotkania się z 38-latkiem. Włoch stwierdził nawet, że w 1/8 KMŚ pragnie zdobyć skalp "przyjaciela".

- Jego zaangażowanie w Paris Saint-Germain było daleka od wystarczającego. Ja, Jerome Rothen, nie zamierzam tego uczyć ludzi. Każdy to widział. A ci, którzy nie chcą tego powiedzieć, robią tak dlatego, że nie mają jaj, bo to Leo Messi - zakończył Rothen.

PSG zmierzy się z Interem Miami w KMŚ 29 czerwca o godzinie 18:00 polskiego czasu.