Quebonafide nie mógł uwierzyć, kogo spotkał w dżungli. "Siedział naprzeciwko"

Quebonafide nie tylko rapował o piłce nożnej, ale zdarzało mu się grać w meczach pokazowych czy niższych ligach - na przykład jako zawodnik KTS-u Weszło. Obecnie 34-latek przygotowuje się do - jak zapowiada - ostatnich koncertów w karierze muzycznej. Z tego powodu właśnie udzielił długiego wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu w Kanale Zero.

Grzegorz Krychowiak spotkał tam Quebonafide. Ciekawa historia rapera

W pewnym momencie rozmowy Quebonafide został poproszony przez prowadzącego o anegdotę, której jeszcze nigdy nie opowiedział publicznie - o tym, jak spotkał Grzegorza Krychowiaka na drugim krańcu świata. Oto co powiedział raper:

- Mieliśmy plan, żeby polecieć do Ekwadoru, Kolumbii i odhaczyć wszystkie kraje Ameryki Południowej, w których nie byłem. Finalnie wylądowaliśmy jednak w Peru, gdzie polecieliśmy do Iquitos. To było fajne miejsce, tylko trochę obskurne. Siedzimy w hotelu i naprzeciwko siedzi tam Grzegorz Krychowiak, ze swoją partnerką, Celią. Przywitałem się i zapytałem, gdzie idą - wspominał Quebonafide.

Po chwili 34-latek dodał jeszcze: - To był absolutnie czysty przypadek. A Robert Lewandowski opowiadał mi, że spotkał go w Chinach. Miał tam obóz ze swoim zespołem i nagle zobaczył, że obok idzie Grzechu Krychowiak - powiedział "Quebo".

Jak widać - Krychowiak ma tendencję do pojawiania się w najmniej spodziewanym momencie. Obecnie jednak polscy kibice zastanawiają się, w jakim klubie zagra w przyszłym sezonie. Od czasu odejścia z cypryjskiego Anorthosisu były reprezentant Polski pozostaje bez pracy, choć media łączyły go ostatnio z Wieczystą Kraków.