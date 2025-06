Trzęsienie ziemi w drużynie Ronaldo. Szybko poszło

Stefano Pioli przejął saudyjski klub we wrześniu zeszłego roku. Po przegranym Superpucharze i słabiutkim początku sezonu (zwycięstwo i trzy remisy w pierwszych czterech kolejkach) zwolniony został portugalski trener Luis Castro. W jego miejsce zatrudniono Włocha, którego zadaniem było poprowadzenie najeżonej gwiazdorami takimi jak Cristiano Ronaldo, Sadio Mane czy Aymeric Laporte drużyny do upragnionego mistrzostwa kraju. Al-Nassr goni za nim już od sześciu lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Sport jest kojarzony z rozrywką męską, brutalnością

Al-Nassr przegrało wszystko. Pioli nie mógł tego przetrwać

Nic mu jednak z tej misji nie wyszło. Jego drużyna zajęła dopiero trzecie miejsce w tabeli za plecami Al-Ittihad oraz Al-Hilal. Wygrać Azjatyckiej Ligi Mistrzów też się nie udało, bo w półfinale niespodziewanie lepsze okazało się japońskie Kawasaki Frontale (2:3). Puchar Arabii Saudyjskiej, zwany tam podobnie jak w Hiszpanii Pucharem Króla? Też nie, porażka w 1/8 finału z Al-Taawon (0:1). Innymi słowy, Al-Nassr skończyło sezon bez trofeów i do przewidzenia było, że może się to zakończyć zwolnieniem Piolego. Tak też właśnie stało się w środę 25 czerwca. Klub oficjalnie poinformował, iż żegna się z włoskim trenerem, a także całym jego sztabem.

Ronaldo dziękuje byłemu już trenerowi

Na zwolnienie Stefano Piolego zareagował już Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 35 goli we wszystkich rozgrywkach, ale nie wystarczyło to do żadnego trofeum. Mimo wszystko legendarny napastnik podziękował trenerowi za współpracę. - Grazie per tutto! - napisał na portalu X Ronaldo, co po włosku znaczy "dziękuję za wszystko".

Co do samego Portugalczyka, jego przyszłość też przez długi czas pozostawała niepewna. Spekulowało się, że może on zmienić klub na taki, który umożliwi mu skuteczną walkę o trofea. Krążyły też pogłoski, iż Ronaldo będzie chciał zagrać na Klubowych Mistrzostwach Świata, jednak z tego nic nie wyszło. Ostatecznie sam piłkarz potwierdził, że planuje zostać w Al-Nassr, choć oficjalne przedłużenie wygasającej wraz z końcem czerwca umowy jeszcze nie nastąpiło.