"Odejście Roberta Lewandowskiego". Człowiek Laporty nagle wypalił!

Robert Lewandowski może zaliczyć ubiegły sezon do bardzo udanych. Mimo to wszystko wskazuje na to, że za rok pożegna się z FC Barceloną, gdyż wygasający z nim kontrakt nie zostanie przedłużony. Co dalej? Nie wiadomo. - Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie - powiedział w czerwcu. Trudno spodziewać się, żeby Polak pozostał w Europie, zwłaszcza że otrzymuje lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej. A pojawiają się nowe wieści.

Nowe wieści ws. Roberta Lewandowskiego. Współpracownik Laporty nie ma złudzeń

Były menadżer kampanii Joana Laporty Lluis Carrasco wyznał, że już najbliższy sezon dużo pokaże w kontekście przyszłości naszego piłkarza. - Myślę, że w zbliżającym się sezonie będziemy stopniowo obserwować odejście Roberta Lewandowskiego - przekazał na antenie Jijantes FC. Można wywnioskować z tego, że więcej szans na grę otrzyma Ferran Torres. Nie można jednak wykluczyć też, że swoje szanse na tej pozycji dostanie też sprowadzony z FC Kopenhagi Roony Bardghji.

Nie jest on naturalnym napastnikiem, tylko skrzydłowym, natomiast nie ulega wątpliwości, że w razie potrzeby mógłby zagrać na "dziewiątce". "Bardghji pragnie grać dla Barcy i jest zachwycony taką możliwością ze względu na swoją sympatię do katalońskiej drużyny, którą śledził od dziecka" - oznajmiło "Mundo Deportivo".

Hiszpańskie media spekulują już, kto na stałe zastąpi Lewandowskiego za rok. Władze klubu nie chcą dopuścić do sytuacji, w której po odejściu napastnika znalazł się Bayern Monachium. Nie ściągnął on wówczas żadnego snajpera i musiał radzić sobie z Erikiem Maximem Choupo-Motingiem. Dopiero po roku sprowadzono Harry'ego Kane'a. FC Barcelona nie ma takiego problemu, gdyż już wyznaczyła następcę.

"Bardzo pożądany zawodnik" - zaznaczył dziennik "Sport", wskazując na Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Wiemy, że FC Barcelona zrezygnowała z prób pozyskania zarówno Viktora Gyokeresa, jak i Erlinga Haalanda "z powodów finansowych". Negocjacji ws. Alvareza nie ułatwi jednak Ateltico. "Agent Fernando Hidalgo pozostawił otwarte drzwi do możliwej przyszłości z Barceloną" - czytamy.

FC Barcelona rozpocznie przygotowania do nadchodzącego sezonu 13 lipca. Niedługo potem czeka ją Asian Tour, podczas którego rozegra sparingi z Vissel Kobe (27 lipca), koreańskim FC Seoul (31 lipca) oraz Daegu FC (4 sierpnia). Jeśli doniesienia mediów się potwierdzą, wygląda na to, że Lewandowski zacznie niedługo ostatni sezon gry w Katalonii.