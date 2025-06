Ależ wieści ws. stadionu Wieczystej. 33 miliony złotych na nową perełkę

Wieczysta Kraków dopięła swego i została ostatnim beniaminkiem I ligi w sezonie 2025/26! Władze klubu uaktywniły się też już na rynku transferowym, podpisując kontrakt m.in. z Carlitosem - byłym królem strzelców ekstraklasy i zawodnikiem Legii Warszawa. Mówiło się również o zainteresowaniu Grzegorzem Krychowiakiem, natomiast informacja została szybko zdementowana. Krakowski klub ma jednak problemy z boiskiem.

Nowe wieści ws. stadionu Wieczystej. "Postępowanie zostało umorzone"

Wiadomo, że Wieczysta nie może rozgrywać meczów na własnym stadionie, gdyż nie spełnia on wymogów I ligi. O co konkretnie chodzi? Trybuny muszą mieć co najmniej 2 tys. miejsc siedzących (w tym minimum 500 pod dachem), potrzebne jest sztuczne oświetlenie, podgrzewana murawa, system monitoringu wizyjnego.

"Gazeta Krakowska" przypomniała, że w przeszłości był plan budowy efektownego nowego obiektu. Łączny koszt miał wynieść nawet ok. 140 mln zł. "To była zbyt wygórowana kwota jak na możliwości Krakowa, który ma bardzo duże zadłużenie" - przekazano. Dziennikarze zapytali zatem miasto, jak wygląda obecnie plan budowy stadionu?

"W odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej inwestycji tj. budowy I-ligowego stadionu piłkarskiego (...) informuję, że postępowanie prowadzone przed Wojewodę Małopolskiego, zainicjowane w wyniku zaskarżenia inwestycji, zostało umorzone, co otworzyło drogę do dalszych prac przygotowawczych" - oznajmił Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Koszt nowego obiektu ma teraz wynieść 33 mln zł.

Pierwotnie Wieczysta miała rozgrywać mecze na Stadionie Miejskim w Krakowie, gdzie na co dzień gra Wisła Kraków. Ale sytuacja uległa zmianie. "Pomimo otwartości i zaangażowania ze strony Miasta Krakowa, rozmowy dotyczące możliwości korzystania z obiektu nie zakończyły się powodzeniem" - podano. Powodem było niedogadanie się z Wisłą, która wolała podjąć współpracę z Szachtarem Donieck.

Ostatecznie Wieczysta wskazała, że będzie rozgrywać domowe mecze na stadionie w Sosnowcu. Oprócz drugoligowego Zagłębia będzie tam grać jeszcze Raków Częstochowa w fazie zasadniczej europejskich pucharów, o ile oczywiście do niej awansuje. Wieczysta zainauguruje rozgrywki I ligi już 19 lipca spotkaniem wyjazdowym ze Śląskiem Wrocław.