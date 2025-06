Dramatyczna zmiana. Tak teraz wygląda Kylian Mbappe

Kylian Mbappe od razu po przylocie do Stanów Zjednoczonych trafił do szpitala z powodu ostrego zapalenia żołądka i jelit. Z tego powodu zabrakło go w dwóch pierwszych meczach Realu Madryt na Klubowych Mistrzostwach Świata. Francuz wrócił już do treningów z zespołem, a "Marca" ujawniła, jak duży wpływ miała na niego przebyta choroba.