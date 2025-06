Wielki powrót Pogby. Hit. Nawet Mbappe nie wytrzymał

32-letni Paul Pogba ostatni mecz zagrał 3 września 2023 roku. Kilka dni później świat piłki nożnej obiegła sensacyjna wiadomość, że francuskiego środkowego pomocnika przyłapano na dopingu. W jego organizmie wykryto podwyższony ponad normę poziom testosteronu. W efekcie Francuza zdyskwalifikowano na cztery lata. Piłkarz odwołał się jednak do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie i karę skrócono do półtora roku. Pogba mógł w marcu wrócić na boisko, ale do tego nie doszło. -Dziś są propozycje. Przychodzą zewsząd. Chcę zobaczyć, co mi najbardziej odpowiada. Teraz jestem w kluczowym okresie mojego życia i kariery. To decyzja, którą będę musiał rozważyć. Najpierw muszę wrócić do rytmu - mówił w kwietniu Pogba.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o reprezentacji U-21: Oni pokazali zupełnie inną dyscyplinę sportu!

Wielki powrót Paula Pogby. Padło słynne "Here we go"

Wiadomo już, gdzie będzie grał Pogba. Jego nowym klubem będzie AS Monaco. Poinformował o tym Fabrizio Romano, znany dziennikarz, specjalizujący się w świetnych wiadomościach transferowych.

"PILNE: Paul Pogba do AS Monaco, zaczynamy! Umowa ustna w mocy, kontrakt do czerwca 2027. Szczegóły zostały już ustalone, umowa zostanie w ciągu najbliższych godzin zweryfikowana przez prawników, a Paul za 24 godziny poleci do Monako. Badania lekarskie pod koniec tygodnia. Powrót Pogby" - napisał w serwisie X Romano.

Na powrót do gry Pogby zareagował Kylian Mbappe, gwiazdor reprezentacji Francji i Realu Madryt. Francuz opublikował w środę na relacji na Instagramie zabawny obraz Pogby w barwach AS Monaco i napisał: Pogback. Daghe Munegu [czyli: powrót Pogby. Naprzód Monaco - red.].

Zobacz także: Niewiarygodne! Co za mecz Chelsea na KMŚ

Pogba w swojej karierze zagrał 233 spotkania w barwach Manchesteru United (39 goli i 51 asyst) i 190 dla Juventusu (34 bramki i 39 asyst).

AS Monaco w ubiegłym sezonie zajęło trzecie miejsce w lidze francuskiej. Dzięki temu zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W składzie tej drużyny jest Polak Radosław Majecki.