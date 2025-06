Niebywałe, o co zapytała Mateusza Borka. "Nieprawdopodobne"

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy Michała Probierza, który po porażce z Finlandią podał się do dymisji. Pierwotnie faworytem mediów był Jan Urban, natomiast okazało się, że prezes widzi na tym stanowisku Macieja Skorżę. - Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce. Myślę, że on (Skorża - red.) ma gdzieś z tyłu głowy taką myśl, żeby nie podzielić losu Henryka Kasperczaka, który zawsze był wymieniany jako świetny kandydat na to stanowisko, a selekcjonerem nigdy nie został - wyznał Kulesza. Innych kandydatur jest jednak sporo.

Marcin Najman nowym selekcjonerem? Mateusz Borek zabrał głos

Dziennikarz Mateusz Borek nie ma wątpliwości, że nowego selekcjonera wybierze Kulesza. - To jest suwerenna decyzja prezesa. Nie wybiera zarząd, konsylium, rada starszych, tylko jednoosobowo wybierze trenera Kulesza. Cierpliwie czekam na jego decyzję - przyznał w rozmowie dla TV Reklama. Na kogo by zatem wskazał? - Gdyby mi ktoś za to płacił i to byłby moje kompetencje, to bym wymyślił kogoś - mówił, natomiast nagle wtrąciła mu dziennikarka.

- Marcin Najman zgłosił swoją kandydaturę - zagaiła. I szybko zareagował na to dziennikarz. - Świetny psycholog, doskonały motywator, nieprawdopodobne sportowe i ludzkie doświadczenie... Tak, myślę, że Marcin by to ogarnął - wyznał Borek z delikatnym uśmiechem. Czy Najman byłby zainteresowany taką propozycją? Bez wątpienia, choć ma teraz niezwykle wymagające wyzwanie przed sobą, gdyż zawalczy w pojedynku "każdy na każdego".

Borek wspomniał również o Skorży. Uważa, że sytuacja nieco się zmieniła. - Rozmawiałem z prezesem parę dni temu i wydawało się, że temat Macieja Skorży poszedł do przodu. (...) Padła taka deklaracja, że pogada ze swoimi szefami w Urawie, natomiast po kilkudziesięciu godzinach, głębszym zastanowieniu, to się chyba zmieniło - tłumaczył.

- Wydaje mi się, że trener bardzo sobie ceni pewne sytuacje rodzinne, o które musi zadbać, do tego słowo dane Japończykom - to jest naród honorowy. Maciej jest tam osobą szanowaną, ma spokój w pracy - podsumował dziennikarz.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Nowego selekcjonera mamy poznać za to do końca czerwca.