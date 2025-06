Adam Nawałka dał jasny sygnał ws. objęcia reprezentacji Polski!

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy Michała Probierza. Pierwotnie faworytem był Jan Urban, natomiast później wydawało się, że PZPN zrobi wszystko, by stanowisko przejął Maciej Skorża. - Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce. Myślę, że on (Skorża - red.) ma gdzieś z tyłu głowy taką myśl, żeby nie podzielić losu Henryka Kasperczaka, który zawsze był wymieniany jako świetny kandydat na to stanowisko, a selekcjonerem nigdy nie został - wyznał prezes.

Adam Nawałka wysyła sygnał do Kuleszy. "Po zwycięstwo"

Od dłuższego czasu spekuluje się, że do kadry mógłby powrócić również legendarny Adam Nawałka, który osiągnął największy sukces w XXI wieku, czyli ćwierćfinał Euro 2016. Mateusz Borek ujawnił, że wcale nie jest to nierealny pomysł, by szkoleniowiec ponownie poprowadził reprezentację. - Rozmawialiśmy - rozpoczął.

- Trener mówi tak: ja obserwuje, ja się dokształcam... Na razie Czarek nie dzwonił, ale jestem gotowy i mówi: Mati, do Rotterdamu po zwycięstwo, nie remis - przekazał z uśmiechem dziennikarz na antenie Kanału Sportowego. Dodał, że choć trener ma koncepcję składu, ma wątpliwości. - Mam ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony jestem przekonany, że byłby przygotowany do tej pracy, natomiast też trzeba powiedzieć, że dzisiaj jest kilku ciekawych piłkarzy w kadrze, ale nie ma zespołu - wyznał.

Borek nie ma złudzeń, że priorytetem jest błyskawiczne zbudowanie zespołu i zrobienie wszystkiego, by awansować na mistrzostwa świata. - Patrząc na to umiłowanie trenera, jak wychodził w sobotę na Stadion Śląski, bo to wyglądało tak, jak bym widział Phila Jacksona z Chicago Bulls. Dzisiaj jest trochę do wygrania, ale też dużo do stracenia - tłumaczył, wspominając choćby drugą kadencję legendarnego Antoniego Piechniczka, który niejako "skruszył" zbudowany zbudowany w latach 1981-86 pomnik.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Nowego selekcjonera mamy poznać za to do końca czerwca.