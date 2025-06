Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy Michała Probierza. Pierwotnie faworytem ekspertów był Jan Urban, natomiast później wydawało się, że PZPN zrobi wszystko, by stanowisko przejął Maciej Skorża. - Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce. Myślę, że on (Skorża - red.) ma gdzieś z tyłu głowy taką myśl, żeby nie podzielić losu Henryka Kasperczaka, który zawsze był wymieniany jako świetny kandydat na to stanowisko, a selekcjonerem nigdy nie został - wyznał prezes.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Błaszczykowski wzruszył młodego kibica. Przepiękne sceny. Mistrz

Żelazny przejechał się po Kuleszy. "Nie ma w sobie za grosz ogłady"

Ostatnio Kulesza został boleśnie skrytykowany przez ekspertów, jak i kibiców. Dlaczego? Powodem tego był wyjazd na mecz Klubowych Mistrzostw Świata. Rzekomo celem była rozmowa ze Skorżą, natomiast panowie znajdowali się w kompletnie innych miejscach.

- Prezes Kulesza nie ma w sobie za grosz ogłady, dyplomacji... To, że poleciał pokręcić się w towarzystwie znanych postaci. Uważam, że powinien wybrać młodzieżowe Euro, albo Euro U-19 kobiet, a nie Klubowe Mistrzostwa Świata, na których nie mamy nawet przedstawicieli swoich. To nie jest nasz turniej, to nie jest nasza zabawa - przekazał wymownie w programie "To jest Sport.pl" dziennikarz Piotr Żelazny.

Przyznał, że nie wierzy, że 62-latek wróci ze Stanów Zjednoczonych z nowym selekcjonerem. - Obawiam się, że wyboru dokona właśnie Kulesza, a nie inne, większe ciało. To jest problem - szukanie jednoosobowo przez prezesa, który zatrudnił dotąd trzech selekcjonerów i za każdym razem była koszmarna wtopa. To są dzwonki alarmowe - oznajmił, wskazując na "umoczonego w korupcję" Czesława Michniewicza, faceta, któremu "nie chciało się pracować", czyli Fernando Santosa oraz "funfla" działacza Michała Probierza.

Już we wrześniu reprezentacja Polski zagra kluczowe mecze w eliminacjach do mistrzostw świata - z Holandią (04.09) oraz Finlandią (07.09). Przynajmniej jedno z tych spotkań Biało-Czerwoni muszą wygrać, żeby ich sytuacja nie była katastrofalna. Nowy selekcjoner musiałby też posprzątać odziedziczony po Michale Probierzu bałagan wokół kapitańskiej opaski.