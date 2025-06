Szaleństwo przy wyjściu Ronaldinho. Dali mu koszulkę polskiego klubu

Nie ulega wątpliwości, że największą gwiazdą w meczu legend jest Ronaldinho. Mimo że ma już 45 lat na karku i zakończył karierę, to z aktywności nie zrezygnował. W czwartek po raz pierwszy pojawił się w Polsce. Na boisku towarzyszą mu m.in. Helton, Kleberson, Roger Guerreiro czy Maicon. Jeśli chodzi o zespół prowadzony przez Adama Nawałkę, to w kadrze znaleźli się m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek czy kapitan Jakub Błaszczykowski.

Sceny na meczu legend. "Najsłynniejszy uśmiech w futbolu"

Do niesamowitych scen doszło tuż przed rozpoczęciem meczu. Kiedy wywołano legendę FC Barcelony FC, trybuny dosłownie eksplodowały. - Za każdą legendą kryje się tylko człowiek. Na końcu są uczucia, łzy, upadki, porażki, ale ten najsłynniejszy uśmiech w futbolu... - relacjonował komentujący to wydarzenie Mateusz Borek.

Mało tego, parę minut po wyjściu na murawę przy klimatycznej muzyce poleciały łzy z oczu jednego z fanów, a sam Ronaldinho dostał klucze do miasta i koszulkę Ruchu Chorzów. Trzeba przyznać, że były to niesamowite obrazki. "Patrzę na tego Ronaldinho. Z brzuszkiem, siwą bródką, ale nadal się morda cieszy, jak on gra" - podsumował jeden z użytkowników portalu X.

Jak właściwie przekonano byłego gwiazdora m.in. FC Barcelony do przyjazdu do Polski? Rzecznik prasowy firmy E-max Events, która zorganizuje wydarzenie, Bartłomiej Rabenda twierdzi, że kluczowy okazał się klimatu Stadionu Śląskiego. - Zgłosiliśmy się do brazylijskich przedstawicieli zajmujących się drużyną, firmy "Jogo dos Famosos", a następnie przesłaliśmy zdjęcia i filmy ze stadionu. Byli pod ogromnym wrażeniem atmosfery panującej w Polsce. Zauważyli, że Polacy żyją futbolem - zaznaczył.

Brazylijczycy prowadzą po 30 minutach 1:0. Gola strzelił Diego Souza.