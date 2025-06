W Barcelonie wyrywają sobie włosy z głowy. Oto jaka kasa przeszła im koło nosa

FC Barcelona ma za sobą niemalże perfekcyjny sezon. Nie dość, że sięgnęła po mistrzostwo, to wygrała też Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie udało się za to triumfować w Lidze Mistrzów, choć było blisko, gdyż odpadła w półfinale po porażce z Interem. Nie ma wątpliwości, że drużyna będzie chciała powtórzyć te sukcesy, zwłaszcza że dołączył już do niej Joan Garcia, a wydaje się, że lada moment zostanie ogłoszony transfer Nico Williamsa.

"FC Barcelona wyrywa sobie włosy z głowy". Znamy powód

FC Barcelona niebawem wróci do treningów. Już pod koniec lipca czeka ją za to Asian Tour, w którym zmierzy się z japońskim Kobe, koreańskim FC Seoul oraz Daegu FC. Jak się okazuje, przedstawiciele klubu przeliczyli, ile zarobią na tym wydarzeniu. I nie są zadowoleni. "FC Barcelona wyrywa sobie włosy z głowy" - przekazał dziennik "AS".

Chodzi o to, że za to przedsięwzięcie zespół otrzyma 15 mln euro, co "ostro kontrastuje z fortuną", jaką mógłby zarobić za udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. Na ten przykład Atletico Madryt za "samo przebywanie" w Stanach Zjednoczonych zainkasuje 15 mln euro, podczas gdy Real Madryt - aż 35 mln. A przecież nie ma co ukrywać, że kataloński klub potrzebuje dodatkowych zastrzyków finansowych.

FIFA rozdziela kwotę 500 mln za samo wystartowanie w KMŚ. Podczas fazy grupowej płaci za zwycięstwo dokładnie 1,750 mln, natomiast ok. 874 tys. za remis. Jeśli dany zespół awansuje do fazy play-offów, dostaje kolejne siedem mln euro. Wywalczenie promocji do ćwierćfinału to nagroda w wysokości 12 mln, natomiast do półfinału 20 mln. Zwycięzca tego wydarzenia zgarnia 37 mln, a finalista - 28. Tak więc różnica między Asian Tour a KMŚ "jest żałosna".

Dziennikarze znaleźli jednak pewien plus. "Pozytywną stroną jest to, że Hansi Flick będzie mógł lepiej przygotować drużynę, przeprowadzając standardowy okres przygotowawczy, podobny do tego z poprzedniego roku. Piłkarze będą mieli również mniej 'zużyte nogi'. To czynnik, który będą chcieli wykorzystać" - podsumowano.