Debiutant Probierza blisko zmiany klubu! Tam już dobrze znają Polaków

Turcja stała się ostatnio popularnym kierunkiem dla reprezentantów Polski. Na co dzień w tym kraju występują Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Kacper Kozłowski, a do niedawna również Krzysztof Piątek. Teraz do tego grona może dołączyć kolejny z naszych kadrowiczów - Jakub Piotrowski.

Media: Jakub Piotrowski na celowniku tureckiego klubu. Będzie tam drugim Polakiem?

Informacje w tej sprawie przekazał turecki dziennikarz Ersan Serdal. - Goeztepe jest zainteresowane 27-letnim polskim pomocnikiem Jakubem Piotrowskim z bułgarskiej drużyny Łudogorec Razgrad - napisał na platformie X. Więcej szczegółów jednak nie zdradził.

Gdyby do transferu rzeczywiście doszło, Piotrowski spotkałby się z innym naszym rodakiem. Podstawowym bramkarzem Goeztepe jest były gracz Wisły Kraków - Mateusz Lis. W poprzednim sezonie wraz z całym zespołem zajął ósme miejsce w tabeli ligi tureckiej. Goeztepe wcale nie należy jednak do krajowych potentatów. W całej swojej historii zespół z Izmiru mistrzostwo Turcji zdobył tylko raz i to w 1950 r. Dwukrotnie sięgał też po krajowy puchar - w 1969 i 1970 r.

W barwach bułgarskiego Łudogorca Piotrowski gra już od niespełna trzech lat i stał się jedną z jego największych gwiazd. O ewentualnym odejściu mówiło się już rok temu. Wówczas do transferu ostatecznie nie doszło. Teraz szanse wydają się większe, bo Polakowi pozostał zaledwie rok do wygaśnięcia kontraktu.

W ubiegłym sezonie Piotrowski rozegrał w sumie 43 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelił w nich 7 goli i zaliczył 5 asyst. Sięgnął też po trzecie w karierze mistrzostwo Bułgarii. W reprezentacji Polski do tej pory zanotował zaś 12 występów - wszystkie za kadencji Michała Probierza. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na 4,5 mln euro.