Cristiano Ronaldo dostał ofertę! Oto jego odpowiedź

Cristiano Ronaldo nie zakwalifikował się z Al-Nassr do Klubowych Mistrzostw Świata, co oznacza, że Portugalczyk nie bierze udziału w tym turnieju. Kilka klubów oferowało Ronaldo grę na KMŚ, ale ostatecznie do porozumienia nie doszło. Ronaldo mógł grać w Klubowych Mistrzostwach Świata w barwach... drużyny z Argentyny. - To była nieformalna rozmowa, która pozostałaby całkowicie prywatna, gdyby sam Ronaldo o tym nie wspomniał - czytamy.