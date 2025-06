Nazwali go "Rosyjskie serce". Może dostać 20 lat więzienia

Quincy Promes przez wiele lat grał w Spartaku Moskwa i na tyle związał się z Rosją, że chciał nawet wnioskować o rosyjskie obywatelstwo, a także zyskał przydomek "rosyjskie serce". Od ojczyzny odcinał się z powodu wyroku skazującego na 7,5 roku więzienia. Jednak po spowodowaniu wypadku drogowego na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich został zatrzymany w Dubaju, a holenderski wymiar sprawiedliwości złożył wniosek o ekstradycję.

Quincy Promes przetransportowany do Holandii. Może usłyszeć surowy wyrok

33-latek nie ucieknie przed sądem. "Został odesłany do ojczyzny prywatnym samolotem (co kosztowało podatnika 100 tys. euro - red.) w asyście Królewskiej Żandarmerii Wojskowej. Po wylądowaniu piłkarz zostanie wysłany do tymczasowego aresztu. Tam rozpocznie odsiadywanie wyroku za pchnięcie nożem kuzyna (półtora roku) i udział w przemycie kokainy (sześć lat)" - przekazał rosyjski portal sports.ru, powołując się na doniesienia holenderskiego dziennika "De Telegraaf".

Promes złożył apelację od wyroku, ale i tak grozi mu bardzo długa odsiadka. - Sprawy karne w Holandii wyglądają następująco: jeśli spojrzymy na oskarżenia, podejrzany może dostać 20 lat za rany kłute (usiłowanie zabójstwa). A za handel narkotykami maksymalna kara wynosi 12 lat. Jednak okresy te się nie sumują. W przypadku kombinacji przestępstw, gdy osoba jest sądzona za kilka z nich jednocześnie, w zasadzie orzeka się jeden wyrok. Chociaż wyrok ten może być wyższy od maksymalnego okresu za jedno przestępstwo (w tym wypadku 20 lat - red.), nie jest to po prostu suma wszystkich wyroków. Tak więc w tym przypadku maksymalny wyrok nie wyniesie 32 lat - powiedział rosyjskiej stacji Match TV przedstawiciel sądu apelacyjnego w Amsterdamie. A jeśli wcześniejsze wyroki zostaną podtrzymane, piłkarz nie wyjdzie warunkowo przed 2030 r.

Quincy Promes chciał dogadać się z wymiarem sprawiedliwości. "Jestem gotowy latać, gdy mnie wezwą"

Być może dlatego Promes wyraził chęć pójścia na współpracę z wymiarem sprawiedliwości i, jak pisze sports.ru, miałby "prowadzić rozmowy z młodymi ludźmi 'o niebezpieczeństwach związanych z wejściem w środowisko przestępcze'". Warunkiem było to, aby miał swobodę podróżowania w trakcie apelacji, na co nie zgodził się prokurator.

- Od jakiegoś czasu próbuję skontaktować się z organami wymiaru sprawiedliwości, aby rozwiązać ten problem. Chcę odpowiadać za siebie (w sądzie - red.) w Holandii i kontynuować karierę. Jestem gotowy latać kilka razy do Holandii i z powrotem, gdy mnie wezwą, wtedy będę mógł po prostu dalej grać w piłkę. Tego chcę - tłumaczył zawodnik. A jak odnosi się do skazującego wyroku?

- Za radą mojego prawnika nie mogę komentować takich kwestii. (Sprawy karne - red.) to czarna chmura, która wisi nad twoją głową. Kiedy wszystko się skończy, cokolwiek postanowi wymiar sprawiedliwości, wezmę odpowiedzialność. Szanuję system prawny - oznajmił.

Quincy Promes ostatnio grał w emirackim United FC. Wcześniej grał we wspomnianym Spartaku, a także w: Sevilli, Ajaxie Amsterdam, Twente i Go Ahead Eagles.