Blamaż reprezentacji Polski. Rywale z czwartej ligi

Sport.pl

- Znacie Ilankę Rzepin? To czwartoligowy klub z lubuskiego. No to jeszcze półtora roku temu, grał tam taki gruziński stoper, który teraz na Euro U-21 wygrał przeciw Polakom - podsumował fatalny dla nas młodzieżowy turniej Leszek Bartnicki, były prezes i dyrektor polskich klubów. - A my się cieszymy, że Kacper Kozłowski kosztował 10 mln euro, a Wiktor Bogacz z pierwszej ligi odchodzi do MLS za 2 mln. - Ta młodzieżówka momentami pokazała inną dyscyplinę sportu. Francuzi w pierwszej połowie mogli się pytać: Wy graliście w to kiedyś? - ironizował Piotr Żelazny.