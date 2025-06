Marcin Bułka pierwsze lata seniorskiej kariery spędził głównie jako rezerwowy wielkich klubów. Najpierw był zmiennikiem w Chelsea, a potem w PSG. Przełomowy moment nastąpił dla niego w 2022 roku. To wówczas został wytransferowany do francuskiego OGC Nice, w którym z czasem zaczął odgrywać pierwszoplanową rolę. Obecnie Polak, który ma wybitne warunki fizyczne (prawie 2 metry wzrostu), jest uważany za jednego z najlepszych golkiperów w Ligue 1.

Marcin Bułka zmieni klub? To ten klub chce go szczególnie

Kontrakt Bułki z francuskim klubem dobiegnie końca po sezonie 2025/2026. Jeśli zatem Nice chce jeszcze zarobić na Polaku, to obecnie ma na to najlepszy moment. - Dla Nice to będzie wielka strata, ale jest też jednak pozytyw, bo przy transferze Marcina Bułki w obecnym sezonie, klub dobrze zarobi. Za rok żal byłoby patrzeć jak odchodzi za darmo - mówił nam William Humberest, dziennikarz "Nice Matin".

W ostatnich tygodniach Bułka był łączony z AC Milanem, Aston Villą czy Manchesterem United. Wiele mówiło się też o Galatasaray Stambuł, choć według Bena Jacobsa z portalu GiveMeSport, Polak miał nie być zainteresowanym tym kierunkiem. Jak się jednak okazuje - Turcy nie ustępują. L'Equipe donosi, że "Galatasaray" złożyło za Bułkę ofertę w wysokości 20 milionów euro.

Kto wie, być może taka kwota przekona Niceę, a sam 25-latek uzna, że jednak chciałby zagrać w stolicy Turcji? Warto też dodać, że takim ruchem Bułka pobiłby rekord naszego kraju, jeśli chodzi o najwyższy transfer bramkarza. Dotychczas należał on do Wojciecha Szczęsnego - który w 2017 roku został sprzedany przez Arsenal do Juventusu za nieco ponad 12 milionów euro.

Marcin Bułka w barwach Nicei zaliczył 89 meczów. Od 2023 roku jest też golkiperem seniorskiej reprezentacji Polski, w której dotychczas zagrał 5 razy.