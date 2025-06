Oni muszą zrobić miejsce dla nowych gwiazd Barcelony. Cała lista wielkich nazwisk!

FC Barcelona ma za sobą doskonały sezon. Nie dość, że sięgnęła po mistrzostwo, to wygrała też Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie udało się za to triumfować w Lidze Mistrzów, choć było blisko, gdyż odpadła w półfinale po porażce z Interem. Aby powtórzyć te sukcesy, trzeba "przewietrzyć szatnię". Wiemy już, jakie ruchy planuje kataloński zespół.

Siedmiu piłkarzy FC Barcelony na wylocie. Niejasna przyszłość Ronalda Araujo

FC Barcelona dopięła już transfer Joana Garcii, a następny w kolejce jest Nico Williams. Dziennikarze "Mundo Deportivo" zwrócili ostatnio uwagę na to, że FC Barcelona może mieć problem, by zakontraktować obu zawodników. Nie mogło być inaczej - chodzi o finansowe Fair Play. Kataloński klub był w stanie wpłacić klauzulę, natomiast problem pojawia się w przypadku pensji.

Jak się okazuje, lada chwila temat może być zakończony. Dziennik "Mundo Deportivo" przekazał w czwartek, że plan FC Barcelony obejmuje sprzedaż zarówno Ansu Fatiego, jak i Pau Victora, Pablo Torre, Inakiego Peny, Andreasa Christensena, Oriola Romeu oraz Marca-Andre ter Stegena. "Panuje optymizm, że szybko można rozwiązać tę sprawę" - można przeczytać. Zdecydowanie największe poruszenie wywoła zapewne sprzedaż Niemca, który nie dość, że jest kapitanem, to broni barw FCB od ponad dekady.

Ten nie wyobraża sobie za to odejścia, zwłaszcza że ma kontrakt do 2028 roku. - On w tym momencie nie chce odchodzić. Dobrze czuje się w Barcelonie - zarówno w mieście, jak i klubie. (...) Jednak przy przyjściu Garcii i pozostaniu Szczęsnego mogę sobie wyobrazić, że Ter Stegen może otworzyć się na rynek transferowy. Ciągle jednak nie ma nic zaawansowanego, ale może on zostać tym, którym opuści Barcelonę tego lat - tłumaczył Fabrizio Romano.

"MD" dodaje również, że niejasna jest przyszłość Ronalda Araujo. "Jego przypadek w szczególności mógłby pomóc" - podano. Wiemy, że klauzula wykupu obrońcy 1 lipca spada do 60 mln euro. Decyzja będzie jednak należała do niego. Nie ma co ukrywać, że chętnych na pozyskanie Urugwajczyka nie brakuje, gdyż w przeszłości zainteresowani nim byli m.in. Juventus czy Bayern Monachium.