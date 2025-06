Były reprezentant Polski zagra w klubie I ligi. Mają wielkie plany

Piast Gliwice zakończył ubiegłe rozgrywki ekstraklasy na 10. miejscu w tabeli. Z pewnością ambicje są jednak dużo większe. Z drużyną pożegnała się duża liczba piłkarzy m.in. Akim Zedadka czy Maciej Rosołek, a ponadto trener Aleksandar Vuković. Wiemy jednak, że pozyskano choćby Adriana Dalmau z Korony Kielce, natomiast za wyniki odpowiedzialny będzie Max Moelder.

Były reprezentant Polski zagra w I lidze. Absolutnie hitowy transfer

Z końcem czerwca kontrakt z Piastem wygasa również Damianowi Kądziorowi, który rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Stali Mielec. I choć przez ostatnie cztery lata, od kiedy został wykupiony z hiszpańskiego Eibaru za 500 tys. euro, był kluczowym zawodnikiem zespołu, to w ostatnim okresie stracił pozycję i jest zmuszony definitywnie odejść.

Długo nie musiał jednak szukać nowego pracodawcy. Stacja TVP Sport ujawniła w środę, że Kądzior zostanie nowym zawodnikiem GKS-u Tychy. Informację potwierdził właśnie sam klub. "Maestro dołączył do orkiestry. Boisko, to jego scena, bo on nie gra w piłkę, tylko nią dyryguje! Witamy nowego dyrygenta" - napisano.

"Doświadczony Damian Kądzior ma pomóc drużynie prowadzonej przez Artura Skowronka w walce o najwyższe cele" - dodano. Pomocnik nie krył zadowolenia z tego ruchu. - GKS był najbardziej zdeterminowany. Odbyłem kilka rozmów z Zarządem i Trenerem. Bardzo dobrze czujemy się z rodziną na Śląsku. Ponadto uważam, że w Tychach nadal będę mógł czerpać radość z gry - tłumaczył.

- To było dla mnie głównym czynnikiem. Chciałem trafić do klubu, w którym znowu będę mógł pokazać prawdziwego siebie. Cały czas mam głód grania i wygrywania. Wiele już w piłce przeżyłem i doświadczyłem, ale teraz chcę napisać nowy rozdział przy Edukacji 7 - przekazał w rozmowie z klubowymi mediami.

Damian Kądzior rozegrał w barwach reprezentacji Polski sześć meczów, w których strzelił gola. Jeśli chodzi o rozgrywki ekstraklasy, wystąpił w 146 spotkaniach, zdobył 21 bramek i zanotował 24 asysty. Teraz jest już ósmym piłkarzem, którego sprowadzono w lecie do GKS-u. Wcześniej pozyskano: Nico Adamczyka, Nico Baiera, Kamila Głogowskiego, Kasjana Lipkowskiego, Bartosza Pioterczaka, Leona-Oumara Wechsela i Kacpra Wełniaka. Klub zdecydowanie celuje w awans do ekstrklasy w kolejnym sezonie.