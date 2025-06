Tak były kapitan kadry podsumował Lewandowskiego. "Spójrzmy prawdzie w oczy..."

Reprezentacja Polski w fatalnym stylu poległa we wtorek w el. MŚ 2026 z Finlandią 1:2. Dwa dni później Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera. Nie było większego zdziwienia, zwłaszcza że odebranie opaski kapitana kadry Robertowi Lewandowskiemu i przekazanie jej Piotrowi Zielińskiemu mocno zachwiało pozycją trenera. Wiele wskazuje jednak na to, że piłkarz FC Barcelony wróci do pełnionych obowiązków.

Jacek Bąk zabrał głos ws. Lewandowskiego. Nie ma żadnych wątpliwości

Były reprezentant Polski Jacek Bąk uważa, że kluczowe będzie pierwsze spotkanie nowego selekcjonera z Lewandowskim. - Rezygnacja z takiego zawodnika byłaby lekkomyślna. Uważam, że nowy trener zacznie kadencję od rozmowy z wieloletnim kapitanem i od poukładania sobie relacji z nim - przyznał w rozmowie z "Faktem". Nie ma złudzeń, że 36-latek odzyska opaskę.

- Przy nowym selekcjonerze nastąpi nowe rozdanie, dlatego nie wiadomo, kto będzie kapitanem. Sądzę, że jednak pozostanie nim Lewandowski. Spójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy razem wzięci reprezentanci Polski osiągnęli mniej niż sam Robert. Już od kilku lat jest on postacią legendarną. To piłkarz rozpoznawalny na całym świecie, jakiego nie będziemy mieli przez kolejne dekady - wyznał.

- Gdy czasami słyszę na jego temat jakieś dziwne historie czy podteksty, to śmiać mi się z tego chce. Szybko w Polsce nie pojawi się taki gracz, który będzie w stanie, chociażby zbliżyć się do jego poziomu. Ktoś, kto opowiada na jego temat niestworzone opowieści, po prostu się nie zna i nie czuje tego. Kto by nie został selekcjonerem, Lewandowski musi w niej być, jest w stanie jej pomóc - kontynuował.

Bąk wskazał kandydatów na selekcjonera. Trzy nazwiska

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy Michała Probierza. Pierwotnie faworytem ekspertów był Jan Urban, natomiast okazuje się, że PZPN zrobi wszystko, by stanowisko objął Maciej Skorża. Do związku wpłynęło również sporo kandydatur z zagranicy. - W mojej ocenie najlepszym wyborem będzie jednak Polak. Musimy postawić na osobę, która zna środowisko, a przede wszystkim piłkarzy - tłumaczył.

- Najlepszym wyborem są Jan Urban i Maciej Skorża. Z pewnością ciekawym wyborem byłby również Marek Papszun, który uczynił Raków Częstochowa czołowym klubem w kraju. Potrzebujemy trenera, który cały ten chaos będzie umiał okiełznać - podsumował.