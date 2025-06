Taki budżet ma Wieczysta Kraków w I lidze. To nie żart

Wieczysta Kraków dopięła swego i została ostatnim beniaminkiem I ligi w sezonie 2025/26! Władze klubu uaktywniły się też już na rynku transferowym, podpisując kontrakt z Carlitosem - byłym królem strzelców ekstraklasy i zawodnikiem m.in. Legii Warszawa. Mówiło się również o zainteresowaniu Grzegorzem Krychowiakiem, natomiast informacja została szybko zdementowana. Nie ma jednak wątpliwości, że Wieczysta zrobi wszystko, by się wzmocnić i w przyszłym sezonie powalczyć o awans do ekstraklasy.

Wiemy, jaki budżet ma Wieczysta Kraków. Niektóre kluby ekstraklasy mogą tylko popatrzeć

Tuż po awansie do I ligi Wieczysta sprowadziła już trzech piłkarzy. Poza Carlitosem chodzi o Dawida Szymonowicza i Kamila Dankowskiego. Portal Meczyki.pl potwierdził, że to jednak nie koniec. Na liście życzeń znajdują się choćby Willy Semedo z Omonii czy Mateusz Żukowski ze Śląska Wrocław. Dodatkowo podano, że w najbliższym sezonie Wieczysta będzie miała imponujący jak na realia I ligi budżet - aż 50 mln złotych.

Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wydanie "Przeglądu Sportowego" możemy porównać status finansowy I-ligowca do klubów ekstraklasy. Byłby to piąty wynik - ex aequo ze Śląskiem Wrocław. Większym budżetem mogły pochwalić się jedynie: Legia (180 mln), Lech (115), Raków (80) i Pogoń (70,3). Nie jest to jednak miarodajne zestawienie, gdyż wiadomo, że w ostatnich miesiącach choćby do Korony Kielce czy Widzewa Łódź przybyli nowi inwestorzy, którzy mają niemałe fundusze.

Mimo to dość szokujący jest fakt, że Wieczysta będzie miała prawdopodobnie większy budżet, niż mistrz Polski z sezonu 2023/24 oraz aktualny brązowy medalista Jagiellonia Białystok. Gdyby kierować się zestawieniem z ubiegłego roku, to Wieczysta miałaby również kilkukrotnie większe finanse, niż Motor Lublin, GKS Katowice, Stal Mielec czy Puszcza Niepołomice.

Wieczysta rozpocznie zmagania w I lidze już pod koniec lipca, dokładnie 19 bądź 20. Pierwszym rywalem piłkarzy Przemysława Cecherza będzie spadkowicz z ekstraklasy - Śląsk Wrocław. Będziemy mieli zatem absolutny hit już w pierwszej kolejce. Wieczysta najprawdopodobniej będzie rozgrywała domowe mecze w Sosnowcu, gdyż nie doszła do porozumienia z władzami Wisły Kraków.