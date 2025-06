Manchester City zagrał pierwszy mecz na KMŚ. Wystarczyły dwie minuty

Europejskie drużyny należą do głównych faworytów Klubowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w nowym formacie. Pierwsze mecze pokazały, że są to słuszne przypuszczenia. Dziś do gry w tym turnieju wszedł Manchester City. Rywalem zespołu Pepa Guardioli w pierwszym meczu był Wydad Casablanca - zwycięzcy afrykańskiej Ligi Mistrzów z sezonu 2021/22. City nie dało większych szans przeciwnikom i wygrało 2:0.