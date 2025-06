To tam będzie grała Wieczysta w I Lidze! Jest oficjalny komunikat

Obiekt Wieczystej Kraków nie spełnia wymogów licencyjnych, by można było z niego korzystać w Betclic 1. Lidze. Beniaminek musiał poszukać innego stadionu, gdzie mógłby rozgrywać swoje mecze. Pojawiły się trzy opcje - ArcelorMittal Park (stadion Zagłębia Sosnowiec), Stadion Miejski w Niepołomicach (gra na nim Puszcza) i Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie (gra na nim Wisła). Wieczystej bardzo zależało na tym, by zostać w stolicy Małopolski, ale ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia.

Oświadczenie Wieczystej ws. stadionu. Uderza w Wisłę

Rewelacja niższych poziomów rozgrywkowych w Polsce ostatnich lat postanowiła wydać oświadczenie ws. obiektu w Krakowie. Z treści wynika, że władze miasta były skłonne umożliwić Wieczystej grę na stadionie przy ul. Reymonta, ale weto postawiła Wisła Kraków. W trakcie rozmów miały pojawić się próby wymuszenia rezygnacji Wieczystej z wynajęcia Stadionu Miejskiego.

"Klub Sportowy Wieczysta informuje, że w sezonie 2025/26 nie będzie rozgrywał swoich domowych spotkań na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta w Krakowie. Pomimo otwartości i zaangażowania ze strony Miasta Krakowa, rozmowy dotyczące możliwości korzystania z obiektu nie zakończyły się powodzeniem tylko i wyłącznie z uwagi na brak przychylności dla tego rozwiązania ze strony przedstawicieli Wisły Kraków" - czytamy w oświadczeniu.

"W przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że decyzja o rezygnacji z gry przy ul. Reymonta została podjęta wyłącznie przez nasz Klub. Pragniemy zaznaczyć, że choć rozmowy przebiegały w uprzejmej atmosferze, to przekaz kierowany wobec nas był jednoznaczny – oczekiwano, że Wieczysta z tej lokalizacji zrezygnuje. Dziękujemy Miastu Kraków za gotowość do współpracy, życzliwość i wsparcie naszego Klubu w organizacji meczów na I-ligowym poziomie" - przyznała oficjalnie Wieczysta.

Krótko potem oficjalnie okazało się, że Wieczysta Kraków swoje mecze w 1. Lidze rozgrywać będzie na stadionie w Sosnowcu. Oprócz drugoligowego Zagłębia będzie tam grać jeszcze Raków Częstochowa w fazie zasadniczej europejskich pucharów, o ile do nich awansuje. Gdy "Medaliki" wynajmowały obiekt przed sezonem 2023/2024, to podpisały umowę na trzy lata.

Wieczysta pierwszy raz w historii zagra na poziomie 1. Ligi. Mierzy w awans do PKO Ekstraklasy już w swoim pierwszym sezonie, a ambicje klubu i bogatego właściciela, Wojciecha Kwietnia, potwierdzają ostatnie transfery. Do krakowskiego klubu przyszli Carlitos, Dawid Szymonowicz i Kamil Dankowski, a to zapewne nie koniec transferów. Z Wieczystą łączono także Grzegorza Krychowiaka.