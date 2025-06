Francuzi nie mieli litości. Tak nazwali mecz z Polską

Porażka z Gruzją po golu w doliczonym czasie gry, pięć goli od Portugalii, cztery od Francji. To daje bilans aż 11 goli straconych przy tylko dwóch strzelonych. Polska została jedną z trzech najgorszych drużyn w historii mistrzostw Europy do lat 21, obok Węgrów w 2021 r. i Turków w 2000 r. Biało-Czerwoni oraz kibice inaczej wyobrażali sobie ten turniej. Rywale także się spodziewali, że nasi piłkarze będą stanowić większe wyzwanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Tak Francuzi piszą o meczu z Polską na Euro U21

Francja jest zaskoczona tym, jak łatwo poszło jej reprezentacji w ostatnim meczu fazy grupowej Euro U21. Portal www.sudouest.fr napisał wprost w pomeczowej relacji, że spotkanie z Polską było "spacerkiem". Podkreślono dominację Francji w pierwszej połowie. "Polska po raz kolejny wykazała niepokojące oznaki słabości" - dodano.

Zobacz też: Reakcja Niemców po meczu z Anglią mówi wszystko. A prowadzili już 5:1

Radio RMC Sport zauważyło ogromną pewność siebie francuskich piłkarzy w tym spotkaniu, mimo wymienienia praktycznie całego składu. "Francuska drużyna zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Euro, pokonując Polskę w łatwym meczu 4:1. Udany występ, ani chwili zawahania na boisku" - relacjonowano.

Z kolei dziennik "L'Equipe" zwraca uwagę, że polscy piłkarze podnieśli swój poziom w drugiej połowie i żałują, że Francuzi nie utrzymali intensywności narzuconej w pierwszych 45 minutach. "Wykonali swoje zadanie, zdominowali Polskę dość łatwo, ale zostawili nas z niedosytem. 'Trójkolorowi' rozpoczęli mecz z bezkompromisowym nastawieniem. Niesamowicie dominowali w pierwszej połowie, ale potem osłabli, prezentowali niedbałą postawę" - oceniono.

"Francuzi pokonali Polaków dość wyraźnie. Poradzili sobie znacznie lepiej. Byli zdeterminowani, by zamknąć sprawę zwycięstwa tak szybko, jak to możliwe. Polacy byli oszołomieni początkiem meczu. Obudzili się po przerwie, a Francuzi długo nie reagowali. W końcu wszystko wróciło do normy po czwartym golu" - to zdania z "Le Parisien".

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w grupie na ostatnim miejscu. "Nasz futbol nie tylko znajduje się w coraz ciemniejszym pomieszczeniu. On się w nim rozgaszcza na dobre" - ubolewał po meczu dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.