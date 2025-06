Reakcja Niemców po meczu z Anglią mówi wszystko. A prowadzili już 5:1

- Nie da się wytłumaczyć, że tracisz cztery gole mniej więcej znikąd - tak Hanno Balitsch, selekcjoner reprezentacji Niemiec do lat 19, skomentował to, co zrobił prowadzony przez niego zespół w meczu z Anglią na mistrzostwach Europy do lat 19. To, że Niemcy roztrwonili prowadzenie 5:1 i zremisowali 5:5, komentują też tamtejsze media.