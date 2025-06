Link został skopiowany



Media: Sensacyjny faworyt do Złotej Piłki. Na to nikt by nie wpadł

Norbert Amlicki Jak co roku rozgorzała dyskusja nt. tegorocznego laureata Złotej Piłki. Wielu ekspertów podkreśla, że walkę stoczą Lamine Yamal i Ousmane Dembele. Innego zdania jest jednak TNT Sports. Według dziennikarzy to zupełnie inny zawodnik sięgnie po tę prestiżową statuetkę. Porównany został do Rodriego.

