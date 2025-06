Tylko zobacz, kto wziął ślub. Utknął w Izraelu

Manor Solomon jest zawodnikiem Tottenhamu, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Leeds United. Skrzydłowy poleciał jakiś czas temu do Izraela, gdzie w luksusowym kurorcie niedaleko Tel Awiwu poślubił swoją partnerkę - Danę Voshinę, z którą jest związany od siedmiu lat. Niestety sytuacja geopolityczna i zaostrzający się konflikt z Iranem sprawił, że loty zostały odwołane.

Dramat gwiazdy Tottenhamu

"Salomon i jego nowa żona utknęli w Izraelu, gdyż loty z kraju zostały zablokowane. Przestrzeń powietrzna Izraela pozostaje zamknięta dla wszystkich lotów cywilnych po dwóch nocach bombardowań śmiercionośnymi irańskimi rakietami i dronami" - czytamy na łamach "Daily Mail".

Brytyjscy dziennikarze powołali się również na komunikat lokalnych władz, według którego "ewakuacja z Izraela jest obecnie niemożliwa".

Nowożeńcy po ceremonii mieli udać się w podróż poślubną, ale z powodu blokady ruchu lotniczego musieli zostać w Izraelu. Serwis klix.ba informuje, że mimo poważnego zagrożenia wojną z Iranem, Solomon wraz z żoną są bezpieczni. Ich powrót do Anglii zależy od rozwoju sytuacji.

To nie pierwsza taka sytuacja w życiu Solomona

Dziennikarze przypominają, że Solomon i Voshina już raz przeżyli coś podobnego. W 2022 roku zostali ewakuowani z Ukrainy, kiedy izraelski skrzydłowy był zawodnikiem Szachtera Donieck.

W podobnej sytuacji jest Mehdi Taremi. Irański napastnik Interu Mediolan - według relacji "Daily Mail" - miał utknąć w Teheranie. "Poleciał z powrotem do ojczyzny, by odebrać nagrodę dla irańskiego Piłkarza Roku, a następnie zamierzał dołączyć do swoich kolegów z drużyny w Stanach Zjednoczonych na Klubowe Mistrzostwa Świata" - czytamy.

Eskalacja konflitku izraelsko-irańskiego

Konflikt między Izraelem a Iranem eskaluje. "Wysoki rangą urzędnik irański oświadczył w poniedziałek, że Pakistan groził zrzuceniem głowicy nuklearnej na Izrael, jeśli Benjamin Netanjahu użyje broni nuklearnej przeciwko Iranowi" - piszą brytyjscy dziennikarze.

"Pakistan zapewnił nas, że jeśli Izrael użyje bomby atomowej przeciwko Iranowi, zaatakuje Izrael bombą atomową" - powiedział Generał Mohsen Rezaee, starszy oficer Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Według informacji ekspertów Pakistan i Izrael są dwoma z dziewięciu krajów, które posiadają broń jądrową.