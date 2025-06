Oto co zrobił bramkarz Realu Madryt. Boiskowy bandyta

Szerokim echem odbiło się to, co stało się w meczu młodych piłkarzy w Hiszpanii. Real Madryt mierzył się z Celtą Vigo w turnieju "Ourense Provincia Termal". Królewscy wygrali to spotkanie 2:0, ale nie to jest teraz na ustach całego świata. W sieci zamieszczono nagranie, na którym widać skandaliczne zachowanie w wykonaniu jednego z piłkarzy.

Skandal podczas meczu młodej drużyny Realu Madryt

Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak jeden z zawodników Realu Madryt wdał się w ostrą dyskusję z piłkarzy Celty Vigo. Temu drugiemu puściły emocje i odepchnął przeciwnika, chwytając go przy okazji za twarz. Część młodzików Królewskich zaczęła protestować w kierunku sędziego, który dyskutował z zawodnikami i sztabem przy ławce. Inaczej postanowił zachować się bramkarz - Izan Ramirez Perez, który zdecydował, że sam wymierzy sprawiedliwość. Najpierw wymierzył jeden cios w przeciwnika. A kiedy ten dalej szarpał się z jego klubowym kolegą, podbiegł od tyłu i uderzył go w tył głowy.

Sytuacja eskalowała i tylko jeden z zawodników Królewskich podbiegł do rywala i objął go, by uniknąć kolejnych rękoczynów. Pozostali piłkarze Celty Vigo pobiegli w kierunku pola karnego Realu Madryt i zaatakowali bramkarza. Wtedy spróbowali ich rozdzielić pozostali piłkarze, sędzia oraz asystent, który podbiegł spod linii bocznej.

"Mecz zakończył się trzema wykluczeniami" - pisze w serwisie X profil En Xogo tvG2, który zamieścił nagranie z całej tej sytuacji. Jedno z nich oczywiście otrzymał młody bramkarz Realu Madryt.

"Uderzenie w tył głowy może prowadzić do trwałych konsekwencji"

To, co się stało na murawie, zrelacjonował serwis nova.rs, który przytoczył kilka komentarzy pod tym filmem. "Wiele osób domaga się jego wykluczenia z futbolu. Przynajmniej na jakiś czas" - czytamy.

"Uderzenie w tył głowy może prowadzić do trwałych konsekwencji, a niektórzy idą tak daleko, że nazywają to usiłowaniem zabójstwa. Oczywiście, nie jest to celem, ale takie uderzenie może spowodować poważne problemy zdrowotne" - dodano.