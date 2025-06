Co za wieści z Rosji. Maciej Rybus właśnie to ogłosił

Od końca czerwca 2024 roku Maciej Rybus pozostaje bez klubu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Rubinem Kazań. Od tamtego czasu 35-latek dalej gra w piłkę, ale na poziomie amatorskim. - Nadal jestem w lidze mediów, jestem zawodnikiem FC10. Co tydzień trenuję i biorę udział w meczach. Podoba mi się poziom organizacji ligi i zespołu. Koniec zawodowej kariery? Na ten moment nie mam tego w planach. Ale nie miałem żadnych ofert - mówił w lutym bieżącego roku.

Maciej Rybus szczerze o końcu kariery. "Prawdopodobnie"

A jak sytuacja Rybusa wygląda w czerwcu 2025 roku? Były reprezentant Polski wypowiedział się o tym w krótkiej rozmowie z rosyjskimi mediami. - Czy moja zawodowa kariera dobiegła końca? Tak, prawdopodobnie. Nie gram już w zawodową piłkę nożną od prawie roku. Nie mam żadnych ofert, trenuję i gram w lidze mediów - powiedział cytowany przez serwis football24.ru.

- Jeśli ktoś się do mnie zwróci, to rozważę ofertę. Ale szczerze mówiąc, nie myślę o powrocie do zawodowej piłki nożnej. Wszystkie moje myśli i plany krążą tylko wokół piłki w lidze mediów i gry dla FC10. Ale zawsze jestem gotowy rozważyć ewentualne oferty - podsumował.

Na rosyjskich boiskach Maciej Rybus grał w barwach Lokomotiwu Moskwa, Tereka Grozny, Spartaka Moskwa i Rubina Kazań. Wygrał tam mistrzostwo, dwa Puchary i Superpuchar Rosji.

Ma też za sobą 66 występów w barwach reprezentacji Polski, w których zdobył dwie bramki i zanotował 14 asyst. Był w kadrze Biało-Czerwonych na Euro 2012 i Euro 2020 oraz mistrzostwach świata w 2018 roku.