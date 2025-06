FC Barcelona ma za sobą wyśmienity sezon. Nie dość, że sięgnęła po mistrzostwo, to wygrała też Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie udało się triumfować w Lidze Mistrzów, choć było blisko, gdyż odpadła w półfinale po porażce z Interem. Jak się okazuje, przygotowania do nadchodzących rozgrywek "idą pełną parą".

Czterech piłkarzy "na wylocie" z FC Barcelony. Wiadomo, kogo skreślił Hansi Flick

Dziennik "Sport" poinformował w sobotę, że dyrektor sportowy FC Barcelony Deco kontynuuje pracę nad rozwiązaniem "kilku otwartych spraw". Jednym z "najbardziej palących" tematów są transfery. Wiemy już, że do grona zawodników, którzy nie są uwzględnieni w planach na przyszły sezon, są: Inaki Pena, Ansu Fati, Pablo Torre oraz Pau Victor. Oni również zdają sobie sprawę, że muszą odejść w poszukiwaniu minut.

Mimo wszystko zaznaczono, że każdy przypadek jest "wyjątkowy". "FC Barcelona nie chce stracić niektórych graczy z oczu i będzie ich kontrolowała, podczas gdy przyszłość pozostałych wydaje się jasna" - przekazano. Władze klubu celują w wypożyczenie lub transfer z opcją wykupu w przypadku Torre oraz Victora. Ten pierwszy jest przekonany, że jego dni w stolicy Katalonii są policzone, natomiast 23-latek przebywa aktualnie na wakacjach i czeka na rozwój sytuacji.

Inaki Pena musi odejść w letnim okienku transferowym. Nie wygra rywalizacji z ter Stegenem i Szczęsnym, a wobec transferu Joana Garcii trudno spodziewać się, by miał miejsce choćby na ławce. Zainteresowane nim są Galatasaray oraz Celta Vigo. Jak dotąd ten drugi klub "najbardziej zbliżył się do bramkarza". Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2026, więc będzie to transfer definitywny.

Ostatnim graczem jest Fati. Intensywnie zabiegały o niego saudyjskie kluby, natomiast od jakiegoś czasu wydaje się, że faworytem do przejęcia zawodnika jest AS Monaco. Negocjacje w ostatnich dniach mocno przyspieszyły i osiągnięto nawet porozumienie. Ale wszystko się zmieniło, gdyż FC Barcelona odmawia pokrycia pensji zawodnika. Doprowadziło to do zawieszenia sprawy, choć Jorge Mendes pracuje, by do końca czerwca wszystko zostało wyjaśnione.

A co z transferami przychodzącymi? Najważniejszą informacją ostatnich godzin jest to, że Nico Williams spotkał się z Deco. Hiszpan bardzo chce trafić do katalońskiego klubu. Dziennikarz Gerard Romero poinformował, że w sprawę zaangażował się nawet Hansi Flick, który rozmawiał z piłkarzem i przedstawił mu cały projekt klubu.