Wyjechał z Polski, rozegrał 73 minuty. Teraz chcą za niego 700 tys. euro

Arka Gdynia pokazała klasę i po pięciu latach wywalczyła wreszcie awans do ekstraklasy. Spora w tym zasługa Karola Czubaka, który zajął siódme miejsce w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 14 bramek, choć w styczniu został sprzedany w styczniu za 700 tys. euro do belgijskiego KV Kortrijk. Piłkarz nie spełnia jednak pokładanych w nim oczekiwań, w związku z czym lada moment może wrócić do Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po 7 godzinach przesłuchań. Do sądu nie będzie musiał wracać

Karol Czubak może szybko wrócić do Polski. Motor Lubin rozpoczął negocjacje

Portal Meczyki.pl poinformował w sobotę, że rozmowy z piłkarzem rozpoczął Motor Lublin. Jego aktualny pracodawca "jest otwarty" na rozstanie z 25-latkiem, natomiast chciałby odzyskać zainwestowaną w niego kwotę, czyli 700 tys. euro (ok. 3 mln złotych).

Czubak nie może powiedzieć, że przeżywa ostatnio udany okres. Od kiedy dołączył do KV Kortrijk rozegrał osiem meczów, a dokładniej - zaledwie 73 minuty. Nie strzelił gola, nie zanotował nawet asysty, dlatego nie ma co się dziwić, że władze belgijskiego klubu są nim rozczarowane. I jest to zrozumiałe, zwłaszcza że zespół finalnie uplasował się na 15. miejscu w tabeli i zanotował spadek do Challenger Pro League.

Karol Czubak grał dla Arki Gdynia w latach 2021-25. Zanotował 130 występów, w których strzelił 66 goli i 16 asyst. Jeśli trafi on do Motoru, trudno powiedzieć, z kim będzie rywalizował o skład. Niejasna jest sytuacja zarówno Samuela Mraza, jak i Jeana-Kevina Augustina, których umowy wygasają z końcem czerwca i dotąd nie zostały przedłużone. Niedawno Motor ogłosił za to rozstanie z Kacprem Wełniakiem.

Motor Lublin zakończył ubiegłe rozgrywki w ekstraklasie na siódmej lokacie, zdobywając łącznie 49 pkt. Nie ma złudzeń, że w nadchodzącym sezonie władze klubu oczekują jednak więcej, zwłaszcza jeśli zainwestują zarobione na Brighcie Ede. Ten transfery ma kosztować Chelsea nawet 11 mln euro.