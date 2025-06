Kolega Zielińskiego i Zalewskiego uwięziony. Wokół spadają bomby

W nocy z czwartku na piątek Izrael zaatakował obiekty wojskowe, nuklearne i cywilne w Iranie, co doprowadziło do otwartej wojny między tymi krajami. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach dochodziło do wzajemnych ataków z obu stron, co grozi eskalowaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Piłkarz Interu Mediolan może nie zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata

Konflikt między Izraelem a Iranem wpłynął na przygotowania Interu Mediolan do Klubowych Mistrzostw Świata. Chodzi mianowicie o Mehdiego Taremiego, irańskiego napastnika włoskiego klubu, który utknął w swojej ojczyźnie po meczach reprezentacji i nie może jej opuścić z oczywistych względów związanych z bezpieczeństwem.

"La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że Taremi znajduje się w Teheranie i nie dołączył do swoich kolegów z drużyny w Los Angeles. Dodano, że nie wiadomo, kiedy będzie mógł to zrobić. Jeśli się nic nie zmieni, to najpewniej przegapi pierwsze mecze, a może i cały turniej w Stanach Zjednoczonych.

W grupie E Inter zmierzy się z CF Monterrey, Urawą Red Diamonds i River Plate. Taremi w obecnym sezonie zdobył trzy bramki i zanotował dziewięć asysty w 43 spotkaniach dla Interu Mediolan.

Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane w dniach 15 czerwca - 13 lipca. Wystąpią w nich 32 drużyny m.in. z Europy, Meksyku, Japonii czy Arabii Saudyjskiej. Podzielone one zostaną na osiem grup. Dwie najlepsze ekipy z każdej z nich awansują do 1/8 finału i dalej rywalizacja będzie toczyła się w systemie pucharowym do samego finału.