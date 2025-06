Poruszenie w ojczyźnie nowego trenera Legii. Tak mówią o polskim klubie

"Wybór odpowiedniego trenera dla Legii Warszawa jest wymagającym zadaniem. Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakowa" - oświadczył klub, ogłaszając zatrudnienie Iordanescu.

Rumuni poruszeni ws. nowego trenera Legii

Decyzja Legii o zatrudnieniu Iordanescu wywołała poruszenie w Rumunii. Jeden z działaczy FCSB, gdzie trener pracował przed objęciem rumuńskiej kadry, jest zaskoczony wyborem Rumuna, skoro miał lepsze oferty, szczególnie pod kątem finansowym.

Mihai Stoica uważa, że Iordanescu powinien podziękować najpierw kandydatom, z którymi Legia rozmawiała przed nim, w tym Eliasowi Charalambousowi, który pracuje dzisiaj w FCSB i odrzucił ofertę polskiego klubu.

- Wiem, że dostał ofertę z krajów arabskich i nie chciał jej przyjąć. Jeśli pójdzie z otwartym umysłem, może podziękować Eliasowi za to, że nie przyjął oferty Legii. Nie wiem, jakiego miał agenta i kto wyszedł z tą propozycją - skomentował dyrektor sportowy FCSB w rozmowie z "Gazetą Sporturilor".

Według dyrektora klubu z Bukaresztu perspektywa walki o europejskie puchary mogła być kluczowa w podjęciu decyzji przez Iordanescu. - To duży klub dla Polaków, z najlepszymi kibicami - dodał.

Victor Piturca, były selekcjoner reprezentacji Rumunii, uważa, że Iordanescu będzie miał bardzo trudno ze względu na presję, która panuje w Legii. - Trafia do klubu z tradycjami, z wieloma tytułami mistrzowskimi, to jego siła. Będzie mu bardzo trudno, ale wybrał to, co uznał za najodpowiedniejsze dla siebie - skomentował Piturca na antenie stacji Digi Sport.

Prezentacja Edwarda Iordanescu jako nowego trenera Legii została zaplanowana na poniedziałek. Pierwszy mecz w nowym sezonie Legia zagra już 10 lipca, wtedy zacznie rywalizację w kwalifikacjach do Ligi Europy.